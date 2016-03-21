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سفير أمريكا فى بغداد: ندعم العراق فى حربه ضد الإرهاب ونأمل تحرير الموصل

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سفير أمريكا فى بغداد: ندعم العراق فى حربه ضد الإرهاب ونأمل تحرير الموصل سفير أمريكا فى بغداد: ندعم العراق فى حربه ضد الإرهاب ونأمل تحرير الموصل

>جدد السفير الأمريكى لدى بغداد ستيوارت جونز، التزام بلاده بالوقوف مع الشعب العراقى فى حربه ضد الإرهاب.. وقال " نأمل أن تكون عمليات تحرير الموصل قريبا، أنه لا خيار أمام الإرهابيين إلا الموت أو الخروج من العراق".

وأكد وزير الدفاع العراقى خالد العبيدي- خلال لقائه فى بغداد مع السفير ستيوارت جونز - أن التعاون الوثيق والمستمر بين العراقية والولايات المتحدة الأمريكية فى تطور وتقدم مستمر، خصوصا فيما يتعلق بمجال التدريب والتسليح وتبادل المعلومات الاستخبارية.

كما التقى العبيدى اليوم رئيس لجنة الأطلسى للدراسات الإستراتيجية رايان كروكر والوفد المرافق له، حيث ناقش الجانبان الدراسة التى تود اللجنة إعدادها عن احتياجات العراق فى الأمور العسكرية والاقتصادية والاجتماعية، والتى تعتبر اللبنة الرئيسية والأساسية فى بناء المجتمع العراقى.
>والتقت اللجنة رئيس الوزراء حيدر العبادى ووزير الداخلية محمد سالم الغبان ورئيس المجلس الأعلى الإسلامى عمار الحكيم وعدد من الشخصيات العراقية المؤثرة.

ولفت العبيدى إلى حاجة العراق إلى خبراء استراتيجيين ودراسات تساعده على النهوض بواقعه الاقتصادى والعسكرى والسياسى والاجتماعي، منوها بما تقوم به اللجنة من جهود كبيرة فى مساعدة الشعب العراقى فى حربه ضد الإرهاب.
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