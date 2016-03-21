القبض على قياديين من "الإخوان" بالبحيرة لتورطهما فى أعمال عنف

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط قياديين بجماعة الإخوان الإرهابية لتورطهما فى أعمال عنف.

جاء ذلك خلال الحملة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث، لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وتبين ضبط كل من "عبد السلام محمد محمد عبده " فنى معمل ومقيم قرية واقد مركز كوم حمادة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2917/2015 جنح مركز شرطة كوم حمادة "الإنضمام لجماعة محظورة وتظاهر"، جار تحرير المحضر اللازم بمركز إيتاى البارود .

كما تم ضبط "عبدالله عوض مصطفى القهوجى" طالب ومقيم شبرا قسم دمنهور "من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى" المطلوب ضبطه وإحضاره في عدد ( 5 ) قضايا " إنضمام لجماعة محظورة " أخرهم القضية رقم 581/2015 إدارى قسم شرطة دمنهور .

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