أخبار عاجلة

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على قياديين من "الإخوان" بالبحيرة لتورطهما فى أعمال عنف

Google+ Print
القبض على قياديين من "الإخوان" بالبحيرة لتورطهما فى أعمال عنف القبض على قياديين من "الإخوان" بالبحيرة لتورطهما فى أعمال عنف
تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط قياديين بجماعة الإخوان الإرهابية لتورطهما فى أعمال عنف.

جاء ذلك خلال الحملة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث، لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف.

وتبين ضبط كل من "عبد السلام محمد محمد عبده " فنى معمل ومقيم قرية واقد مركز كوم حمادة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2917/2015 جنح مركز شرطة كوم حمادة "الإنضمام لجماعة محظورة وتظاهر"، جار تحرير المحضر اللازم بمركز إيتاى البارود .

كما تم ضبط "عبدالله عوض مصطفى القهوجى" طالب ومقيم شبرا قسم دمنهور "من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى" المطلوب ضبطه وإحضاره في عدد ( 5 ) قضايا " إنضمام لجماعة محظورة " أخرهم القضية رقم 581/2015 إدارى قسم شرطة دمنهور .


>ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المشغولات الذهبية من محلات الصاغة بالبحيرة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365