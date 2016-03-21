حبس المتهمين فى واقعتى السطو المسلح على محلى ذهب بشبرا الخيمة وقليوب

نجحت مباحث القليوبية بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، فى كشف غموض قيام مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين بإقتحام محل مصوغات القدس بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة وإطلاق أعيره ناريه على صاحبه " نجيب حبيب ثابت " 42 سنة صائغ، مما أدى لوفاته فى الحال متأثراً بإصابته بطلق نارى بالرأس من الجانب الأيسر وسرقة المصوغات الذهبيه من فاترينة المحل والهاتف المحمول الخاص، وواقعة سرقة كمية من المصوغات الذهبية من محل اخر بقليوب.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي الذى ضم ضباط فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمه ووحدتى مباحث قسم أول شبرا الخيمه برئاسة الرائد محمد سرحان والنقيب محمد أبو سريع معاون المباحث ومركز قليوب برئاسة الرائد أحمد عبد العاطى بإشراف اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية عن أن التشكيل العصابى مرتكب الحادثين وهم كل من "إسلام م ع " وشهرته " عيسوى " 29 سنة عاطل و" محمد ج ح" وشهرته " العرب " 31 سنة صاحب محل ملابس.

و" إسلام م ع " عاطل السابق إتهامه في القضية رقم 21384 جنايات قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2015 – سرقه بالإكراه ( هارب ) والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 8574 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م – تتبع بنوك و3 قضايا مماثلة و" محمد ا س " 28 سنة عاطل، و" احمد ع س " 31 سنة مندوب أمن بشركة القاهرة للكهرباء (هارب)، و" عزه ا ا " 41 سنة ربة منزل( هاربه ) و " فاطمه ا ا " 27 سنة ربة منزل

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثانى والسابعه وبمواجهتهم بما أسفرت عن التحريات اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم بزعامة المتهم الثالث الهارب تخصص في إرتكاب وقائع سرقات محلات المصوغات الذهبيه تحت تهديد الأسلحه الناريه مستخدمين في ذلك دراجات ناريه لتسهيل هروبهم وبقيامهم في الواقعه الأولى بمبادره صاحب المحل بإطلاق عيار ناري صوبه أحدث إصابته التي أودت بحياته وقاموا بالاستيلاء على المصوغات الذهبية الموجوده بفاترينة المحل وفروا هاربين وقرروا قيامهم بارتكاب الواقعة الثانية بنفس الأسلوب الإجرامى دون إصابة المبلغ بينما قاموا بإطلاق أعيره ناريه وقت هروبهم لإرهاب الماره وأضافوا بقيامهم بالإستعانه بالمتهمتين السادسه والسابعه في تصريف المسروقات لدى عميلهم " صبحى ج ع " 58 سنة صاحب محل مصوغات وبإستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته أنكر صلته بالواقعه وتم التحفظ عليه

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4938 جنح قسم أول شبرا الخيمة وبعرضه علي النيابة العامة امرت برئاسة المستشار مصطفي المتناوي بحبس المتهمين اربعة ايام علي ذمة التحقيق وبإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية.

حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية وفردين خرطوش وطلقات نارية في بنها