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ضبط 53 مشتبها بهم و39 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

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ضبط 53 مشتبها بهم و39 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء ضبط 53 مشتبها بهم و39 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فى بيان أمنى صدر منذ قليل، عن ضبط 53 مشتبها بهم منهم 32 جار فحصهم سياسياً وجنائياً، و39 هاربين من تنفيذ أحكام.

كما تم ضبط " أ ع ع "، سائق ومقيم دائرة قسم ثالث العريش وبحوزته سلاح أبيض مطواة قرن غزال ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14 أحوال القسم في 19/3/2016، و"أ ص ع" ،بدون عمل مقيم دائرة قسم ثالث العريش، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 470 لسنة 2016 جنح قسم ثالث العريش سرقة مبلغ مالي تحت تهديد سلاح أبيض، و"هـ م أح"، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 887 لسنة 2015 جنح قسم أول العريش "هتك عرض"، في مجال ضبط قضايا المخدرات.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة بئر العبد، من ضبط " م ج م"، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 30 جرام، بمواجهته بما أسفر عنة الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 476 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة بئر العبد ، جارى العرض على النيابة العامة وضبط 27 محكوما عليهم من بينهم حضر من تلقاء نفسه المحكوم " و م ا "، مقيم دائرة قسم شرطة رفح في القضية رقم 949 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة أول العريش " شروع في قتل " المقيدة برقم 547 لسنة 2012 كلي شمال سيناء، حصر رقم 177 لسنة 2012 السجن المؤبد بجلسة 5/9/2012، وضبط 5 قضايا تموينية، 37 مخالفة مرافق، 172 مخالفة مرورية.


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