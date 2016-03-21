بالصور.. محافظة جنوب سيناء يصرف مكافأة للمشاركين فى عروض احتفلات طابا

قرر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء صرف 100 ألف جنيه الفرق الرياضية التى شاركت فى العروض الرياضية بذلت مجهود لسعاد المواطنين فى أعياد سيناء فى الحفل الذى أقيم باستاد مدينة الطور بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير طابا الذى شارك فيه مديرية امن جنوب سيناء والشباب والرياضة والتربية والتعليم.

وشارك اللواء خالد فودة بحضور الحفل اللواء محمد شمس نائبا عن الفريق أسامة عسكر قائد قيادة شرق القناة وتنمية سيناء واللواء مجدي موسى مساعد وزير الدخلية ومدير امن جنوب سيناء والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى سابقا وجمعية العمومية النساء مصر وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، حيث قامت قوات امن جنوب سيناء ببعض العروض العسكرية وكذالك مديرية الشباب والرياضة قامت ببعض العروض الرياضية وقدمت بعض المدارس العروض الفنية احتفالا بعيد التحرير.

محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصرى احتفالا بذكرى تحرير طابا.. اليوم