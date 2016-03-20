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مكياج نجمة بوليوود "كاجول" للبشرة السمراء

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الأحد 20-03-2016 18:03

هي نجمة بوليوود الأولى، سمراء جذّابة، وجمالها يخطف الأنظار... إنها الممثلة الهندية كاجول التي ننتظرها بصور جديدة ومميّزة.
آخر أعمالها كان فيلم ديلوالي Dilwale مع النجم شاروخان، حيث أطلّت بـ لوك شبابي جديد ولافت، وكأنها اختزلت من عمرها 10 سنوات أو أكثر.
في هذا الموضوع، اخترنا لك أجدد إطلالات كاجول، التي تليق بنوع بشرتها وسمرتها؛ وهذا ما يناسب بشكل طبيعي المرأة العربية السمراء، التي تحتار في اختياراتها للمكياج، فتابعي التفاصيل، واختاري المكياج الأنسب لإطلالتك.

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مكياج كاجول بالخطوات:
للبشرة السمراء قوانين محددّة كي يظهر جمالها، من بينها وأهمّها الترطيب، واختيار كريم أساس أفتح بدرجة واحدة من لون البشرة، حتى لا تحصلي على بشرة رمادية.
بعد تأسيس البشرة بالمرطّب وكريم الأساس، يأتي دور الهايلايتر في إضاءة هذا النوع من البشرة؛ لهذا استعمليه على عظمة الأنف، وعلى الوجنتين، وعلى الذقن.
بالنسبة إلى الظلال، تعتبر الظلال الطبيعيّة الأجمل في مناسبات النهار، والسموكي الأسود يتربّع على عرش السهرات والإطلالات الخاصة .
أخيراً: اختاري أحمر شفاه لافت كالأحمر أو تدرّجات البنفسجي الداكن.

تابعي الصور، وشاركينا رأيك .

 

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