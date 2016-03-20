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وصفات طبيعية فعالة لتبييض سواد ما بين الفخدين

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وصفات طبيعية فعالة لتبييض سواد ما بين الفخدين وصفات طبيعية فعالة لتبييض سواد ما بين الفخدين

يعتبر سواد منطقة ما بين الفخدين من المشكلات الجمالية التي تعاني منها الكثير من السيدات والتي غالباً ما تسبب لهن القلق وقد ياتي هذا السواد نتجة احتكاك الفخدين ببعضها البعض اثناء المشى، يؤدي هذا الاحتكاك الى حدوث جفاف بالجلد في من منطقة ما بين الفخدين ويؤدي الى اسمرارها.

وقد تكثر مشكلة سواد منطقة بين الفخدين في فصل الصيف ، فمع ارتفاع درجات الحرارة يكثر افراز الجسم للعرق ويتكون العرق بين الفخدين ويعمل على زيادة الاحتكاك في هذه المنطقة  ويؤدي هذا الاحتكاك الى سواد ها.

وقد يكون زيادة الوزن سبباً اساسياً لحدوث الاحتكاك بالفخدين اثناء المشي والذي يؤدي بدوره الى اسمرار هذه المنطقة لذلك ينصح بضرورة انقاص الوزن لتخفيف درجة احتكاك الفخذين ببعضهما أثناء المشى وتقليل فرص التعرض لسواد  هذه المنطقة.

وقد تلجأ الكثير من النساء الى شراء العديد من الكريمات ومستحضرات التجميل للتخلص من سواد منطقة ما بين الفخدين وهو بالأمر الملف لها بالاضافة الى مخاطر استخدام هذه المستحضرات في هذه المنطقة شديدة الحساسية من الجلد .لذلك نقدم لك اليوم بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من سواد منطقة ما بين الفخدين بكل سهولة كما أنها وصفات آمنة ولا تسبب أي ضرر للبشرة.

    تخلصي من سواد ما بين الفخدين وذلك بدعك هذه المنطقة بنصف ليمونة وتركه على هذه المنطقة لمدة ثلث ساعة ،ثم غسل المنطقة وتجفيفها وتكرر هذه الوصفة يومياً حتى تحصلي على أفضل النتائح وينصح بتدليك المنطقة بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند بعد استخدام الليمون حتى لا يجف الجلد في هذه المنطقة.

    اخلطي عصير الليمون مع الزبادي حتى تحصلي على ما يشبه العجينة وضعي الخليط على منطقة ما بين الفخدين لمدة ربع ساعة ، ثم اغسلي المنطقة وجففيها جيداً، وضعي الزيت عليها بعد ذلك

    اخلطي ملعقة من الشوفان وملعقة من عصير الليمون وملعقة من الزبادي وقلبي الخليط جيدا للحصول على عجينة وضعيها بين الفخدين واتركيها لمدة ساعة حتى تجف ، ثم اغسلي المنطقة وجففيها وضعي عليها الزيت ، ىفهذه الوصفة فعالة لعلاج خشونة الجلد ، كما انها مقشر جيد وتعمل على ازالة السواد .

    يمكنك عمل عجينة من ملعقة من اللبن البودرة وملعقة من عسل النحل الطبيعي وملعقة من الزبادي ووضع العجينة على منطقة ما بين الفخدين لمدة ثلث ساعة ، ثم غسل المنطقة وتجفيفها ويمكنك اضافة ملعقة من زيت اللوز الى العجينة للحصول على أفضل النتائج.

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