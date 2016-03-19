وصفة فرعونية رائعة للتخلص من الشعر الزائد تحت الإبطين والأماكن الحساسة -نهائياً

وصفة فرعونية قديمة كانت تستخدمها جميلات الفراعنة للتخلص من الشعر الزائد تحت الإبطين والمناطق الحساسة بطريقة طبيعية وغير مكلفة على الإطلاق حتى يتخلصن من الشعر الزائد الذى يسبب لهم مشاكل عديدة مثل الإلتهابات والحكة والسواد فى هذه المناطق الحساسة .

كثير من النساء فى العصر الحديث يستخدمون وصفات وطرق لإزالة الشعر الزائد ولكن هذه الوصفات نتائجها غير مؤمونة فكل وصفة لها مميزات ولكن إيضاً لها أضرار مثال

وصفة الحلاوة أو السويت المنتشرة والتى تعتبر أفضل وصفة للتخلص من الشعر الزائد ولكن تعالو نتعرف على عيوبها

-تحتاج الى بعض الوقت لإتمام عملية الإزالة

– تسبب والإلتهابات احمرار البشره

-ظهور بعض الحبوب و بعض التورم على البشرة الحساسة

-تعمل على ترهل الجلد أثناء فردها وشدها

وصفة الفتلة وتستخدمها السيدات فى إزالة الشعر من الوجه والحواجب فقط ويعود الشعر للظهور مرة أخرى

عيوبها

-لاتصلح الامع الشعر الخفيف وليس السميك

-لابد من المساعدة بواسطة الكوافير أو اى شخص

-يعود الشعر للظهور بسرعة

وصفة موس الحلاقة والذى يستخدم بواسطة ماكبنة الحلاقة يعتبر من الطرق الشائعة ولكن ايضا لها عيوب وهى

مؤلم اثناء حلق الشعر

ظهور بعض الحبوب والإحمرار

يعمل على زيادة كمية الشعر وسمك الشعرة

أما وصفة الأعشاب الفرعونية للتخلص من الشعر الزائد فهى وصفة غير مكلفة وسهلة

ومع إستمرار إستخدامها لمدة شهر لو الشعر خفيف فإنه لا يتمو مرة أخرى أما لو الشعر كثيف وسميك فسوف تستخدميها لمدة شهرين على كل المناطق الموجود بها الشعر سواء تحت الإبطين أو الأماكن الحساسة وستلاحظى إختفاء الشعر نهائيا ولن يعود للظهور بدون أضرار أو ألم الطرق التقليدية

شبكةعيونالإخبارية

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