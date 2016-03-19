أخبار عاجلة

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال

وصفة فرعونية رائعة للتخلص من الشعر الزائد تحت الإبطين والأماكن الحساسة -نهائياً

  • الجمال
  • 4 ألف
Google+ Print
وصفة فرعونية رائعة للتخلص من الشعر الزائد تحت الإبطين والأماكن الحساسة -نهائياً وصفة فرعونية رائعة للتخلص من الشعر الزائد تحت الإبطين والأماكن الحساسة -نهائياً

وصفة فرعونية قديمة كانت تستخدمها جميلات الفراعنة للتخلص من الشعر الزائد تحت الإبطين والمناطق الحساسة بطريقة طبيعية وغير مكلفة على الإطلاق حتى يتخلصن من الشعر الزائد الذى يسبب لهم مشاكل عديدة مثل الإلتهابات والحكة والسواد فى هذه المناطق الحساسة .

كثير من النساء فى العصر الحديث يستخدمون وصفات وطرق لإزالة الشعر الزائد ولكن هذه الوصفات نتائجها غير مؤمونة فكل وصفة لها مميزات ولكن إيضاً لها أضرار مثال
وصفة الحلاوة أو السويت المنتشرة والتى تعتبر  أفضل وصفة للتخلص من الشعر الزائد ولكن تعالو نتعرف على عيوبها

-تحتاج الى بعض الوقت لإتمام عملية الإزالة
– تسبب والإلتهابات احمرار البشره

-ظهور بعض الحبوب و بعض التورم على البشرة الحساسة
-تعمل على ترهل  الجلد   أثناء فردها وشدها

وصفة الفتلة وتستخدمها السيدات فى إزالة الشعر من الوجه والحواجب فقط ويعود الشعر للظهور مرة أخرى

عيوبها

-لاتصلح الامع الشعر الخفيف وليس السميك
-لابد من المساعدة بواسطة الكوافير أو اى شخص
-يعود الشعر للظهور بسرعة

وصفة موس الحلاقة والذى يستخدم بواسطة ماكبنة الحلاقة يعتبر من الطرق الشائعة ولكن ايضا لها عيوب وهى

مؤلم اثناء حلق الشعر
ظهور  بعض الحبوب والإحمرار
يعمل على زيادة كمية الشعر وسمك الشعرة
أما وصفة الأعشاب الفرعونية للتخلص من الشعر الزائد فهى وصفة غير مكلفة وسهلة

ومع إستمرار إستخدامها لمدة شهر لو الشعر خفيف فإنه لا يتمو مرة أخرى أما لو الشعر كثيف وسميك فسوف تستخدميها لمدة شهرين على كل المناطق الموجود بها الشعر سواء تحت الإبطين أو الأماكن الحساسة وستلاحظى إختفاء الشعر نهائيا  ولن يعود للظهور بدون أضرار أو ألم الطرق التقليدية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط

حضري بنفسك هذا الكريم الطبيعي لعلاج الهالات السوداء خلال أسبوعين فقط

الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال

الماسك السحري لبشرة ساحرة و براقة من اول استعمال