أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
فصل مضيفة طيران بالخطوط القطرية لتأييدها للسيسي (فيديو) -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم رشاش و3 بنادق و30 كيلو بانجو في قنا -
ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. مرتضى منصور: «إبعدوا عننا السحر بتاع شبراخيت» -
سعر الدولار اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل" -
الأهلي لـ«التحرير»: سنتعاقد مع «أشرف» رغم مشاركته الإفريقية مع سموحة -
شوبير: «لو اتحاد الكرة اتحل.. هعتزل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

موضة فساتين 2016 في إطلالات النجمات

Google+ Print

الخميس 17-03-2016 10:19

تحرص سيدات هوليوود على اتباع خطوط الموضة العالمية موسماً بموسم، وهذا ما يجعلهن خير مثال نتّبعه في الأناقة، لأنهن تفوّقن في اختيار إطلالاتهن بما يتوافق مع ما يُعرض على منصّات العروض العالمية، و لاحظنا منها 3 اتجاهات، برزت بشكل كبير في آخر الإطلالات.

الترتر و الفساتين اللماعة

حضرت الفساتين اللماعة في العديد من الإطلالات الأنيقة هذا الموسم، وضمنت للّتي ترتديها مكانه بين الأكثر أناقة، فكانت النجمة اليسيا فيكاندر Alicia Vikander متألقة باللون الذهبي البراق، وبفستان يحمل توقيع لويس فويتون LV في حفل SAG Awards، فيما اختارته الممثلة الشابة سيرشا رونان بإطلالة زمردية ساحرة في حفل الأوسكار الأخير.

الأكتاف الظاهرة

بدا أن هوس إظهار الكتفين قد انتشر بشكل كبير بين نجمات هوليوود هذا الموسم، إذ ارتدت ليدي غاغا Lady Gaga إطلالة كلاسيكية أنيقة، وكانت سارة هايلاند Sarah Hyland واحدة ممن أحسنّ ارتداء هذه القصة بفستانها الرائع من زاك بوزن.

سيعجبك:ألوان مشرقة و طبعات متنوعة في إطلالات الشوارع من ميلان

اللون الوردي

يضفي هذا اللون لمسة أنثوية طاغية على إطلالة من ترتديه. وقد شاهدنا ذلك في العديد من الإطلالات على السجادة الحمراء، كإطلالة ريتشل ماك آدامز Rachel McAdams الناعمة في حفل الاوسكار، و فستان المغنية إيل غولدنغ Ellie Goulding في حفل EMMYs هذا العام .

شاهدي كيف ظهرت موضة 2016 في إطلالات النجمات و شاركينا برأيك .

 

سيعجبك أيضاً:

كيف تنسّقين اللون الأزرق في إطلالاتك؟

اختاري فستان سهرتك من عروض الأزياء

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي