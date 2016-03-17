موضة فساتين 2016 في إطلالات النجمات

تحرص سيدات هوليوود على اتباع خطوط الموضة العالمية موسماً بموسم، وهذا ما يجعلهن خير مثال نتّبعه في الأناقة، لأنهن تفوّقن في اختيار إطلالاتهن بما يتوافق مع ما يُعرض على منصّات العروض العالمية، و لاحظنا منها 3 اتجاهات، برزت بشكل كبير في آخر الإطلالات.

الترتر و الفساتين اللماعة

حضرت الفساتين اللماعة في العديد من الإطلالات الأنيقة هذا الموسم، وضمنت للّتي ترتديها مكانه بين الأكثر أناقة، فكانت النجمة اليسيا فيكاندر Alicia Vikander متألقة باللون الذهبي البراق، وبفستان يحمل توقيع لويس فويتون LV في حفل SAG Awards، فيما اختارته الممثلة الشابة سيرشا رونان بإطلالة زمردية ساحرة في حفل الأوسكار الأخير.

الأكتاف الظاهرة

بدا أن هوس إظهار الكتفين قد انتشر بشكل كبير بين نجمات هوليوود هذا الموسم، إذ ارتدت ليدي غاغا Lady Gaga إطلالة كلاسيكية أنيقة، وكانت سارة هايلاند Sarah Hyland واحدة ممن أحسنّ ارتداء هذه القصة بفستانها الرائع من زاك بوزن.

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اللون الوردي

يضفي هذا اللون لمسة أنثوية طاغية على إطلالة من ترتديه. وقد شاهدنا ذلك في العديد من الإطلالات على السجادة الحمراء، كإطلالة ريتشل ماك آدامز Rachel McAdams الناعمة في حفل الاوسكار، و فستان المغنية إيل غولدنغ Ellie Goulding في حفل EMMYs هذا العام .

شاهدي كيف ظهرت موضة 2016 في إطلالات النجمات و شاركينا برأيك .

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