خلطة طبيعية تقضى على الدقن المزدوج ( اللغد ) فى أسبوع فقط

كثير من الأشخاص لديه الذقن المزدوج أو مايطلق عليه الناس ( اللغد ) ,وهو يشبه رقبة الديك الرومى ويعطى مظر غير لائق للرقبة ,وخاصة للسيدات ويحدث لهم حالة نفسية سيئة .

بسبب أطلاق الناس عليهم كلمة اللغد. والسبب فى ظهور اللغد عند الأشخاص ,هو زيادة تراكم الدهون فى هذه المنطقة ,وأيضا حدوث ضعف فى عضلة الذقن فيبدأ,يظهر ذقن أخر بمظهر غير لائق .

فالذقن المزدوج هذا ليس مرضا أو عيبا خلقيا, ومن السهل جدا التخلص منه وبطريقة بسيطة وطبيعية ومن الممكن عمل تمارين لتقوية عضلات الذقن .

التمرين الأول :-

يتم رفع الرأس للخلف قدر الإستطاعه, ومد الشفايف للأعلى فى إتجاه السقف ,يتم ذلك لمدة دقيقة ويكرر أكثر من مرة فى اليوم .

التمرين الثانى :-

الجلوس بشكل معتدل ,وفتح الفم على أخره ويتم خروج اللسانلأخره, يتم ذلك لمدة 20 دقيقة يكرر هذا التمرين 10 مرات يوميا .

وهنا وصفة طبيعية فعالة جدا فى القضاء على اللغد فى عدة أيام :-

المكونات :-

ثلاث ملاعق زنجبيل طازج مفروم .

ثلاث ملاعق شاى أخضر .

بياض بيضتان .

ملعقتان من الحليب .

طريقة العمل :-

يتم وضع المكونات فى إناء ويتم خلطهم جيدا ,ويترك هذا الخليط لمدة 20 دقيقة ثم يوضع على الرقبة ويترك لمدة نصف ساعة .ثم يشطف بماء دافىء للتخلص من الخليط .

يكرر هذا الخليط 3 مرات أسبوعيا, ويكرر حتى يتم نسف اللغد, وسوف تجدوا النتيجة بأعينكم والدقن المزدوج يختفى ,بسبب هذا الخليط الطبيعى الفعال

شبكةعيونالإخبارية

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