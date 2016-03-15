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خلطة طبيعية تقضى على الدقن المزدوج ( اللغد ) فى أسبوع فقط

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خلطة طبيعية تقضى على الدقن المزدوج ( اللغد ) فى أسبوع فقط خلطة طبيعية تقضى على الدقن المزدوج ( اللغد ) فى أسبوع فقط

كثير من الأشخاص لديه الذقن المزدوج أو مايطلق عليه الناس ( اللغد ) ,وهو يشبه رقبة الديك الرومى ويعطى مظر غير لائق للرقبة ,وخاصة للسيدات ويحدث لهم حالة نفسية سيئة .

بسبب أطلاق الناس عليهم كلمة اللغد. والسبب فى ظهور اللغد عند الأشخاص ,هو زيادة تراكم فى هذه المنطقة ,وأيضا حدوث ضعف فى عضلة الذقن فيبدأ,يظهر ذقن أخر بمظهر غير لائق .

فالذقن المزدوج هذا ليس مرضا أو عيبا خلقيا, ومن السهل جدا التخلص منه وبطريقة بسيطة وطبيعية ومن الممكن عمل تمارين لتقوية عضلات الذقن .

التمرين الأول :-

يتم رفع الرأس للخلف قدر الإستطاعه, ومد الشفايف للأعلى فى إتجاه السقف ,يتم ذلك لمدة دقيقة ويكرر أكثر من مرة فى اليوم .

التمرين الثانى :-

الجلوس بشكل معتدل ,وفتح الفم على أخره ويتم خروج اللسانلأخره, يتم ذلك لمدة 20 دقيقة يكرر هذا التمرين 10 مرات يوميا .
وهنا وصفة طبيعية فعالة جدا فى القضاء على اللغد فى عدة أيام :-
المكونات :-

    ثلاث ملاعق زنجبيل طازج مفروم .
    ثلاث ملاعق شاى أخضر .
    بياض بيضتان .
    ملعقتان من الحليب .

طريقة العمل :-

يتم وضع المكونات فى إناء ويتم خلطهم جيدا ,ويترك هذا الخليط لمدة 20 دقيقة ثم يوضع على الرقبة ويترك لمدة نصف ساعة .ثم يشطف بماء دافىء للتخلص من الخليط .

يكرر هذا الخليط 3 مرات أسبوعيا, ويكرر حتى يتم نسف اللغد, وسوف تجدوا النتيجة بأعينكم والدقن المزدوج يختفى ,بسبب هذا الخليط الطبيعى الفعال

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