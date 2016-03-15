فساتين بلقيس تتلوّن بألوان الطيف

نجحت النجمة بلقيس في تنسيق إطلالات السهرات الأنيقة في كلّ ظهور لها؛ و يمكننا أن نرى ذلك في إطلالاتها الجميلة على انستقرام، إذ تحرص بلقيس على مشاركة متابعيها بإطلالاتها الحديثة باستمرار. و بالنظر إلى إطلالاتها المتنوّعة، يمكننا أن نرى أنها من عشاق التنوّع و التجديد.

تحرص بلقيس على ارتداء الألوان المختلفة في كلّ إطلالة، فنجدها ترتدي الفساتين الصفراء ذات التصاميم البسيطة، و الوردية ذات التصاميم الأنثوية الناعمة و الحمراء لتضفي لمسة درامية على إطلالاتها؛ وهذا ما يجذب المتابعين إلى إطلالاتها في السهرات، في أغلب الأحيان.

أصبحت فساتين بلقيس قاعدة تحدّد الرائج من فساتين السهرات لدى الفتيات الخليجيات، لأن تأثير هذه النجمة يتخطى قوة صوتها وإحساسها العالي ليجعلها إحدى أكثر النجمات أناقة في الخليج والعالم العربي، ليتسابق مصممو الأزياء حول العالم على توقيع إطلالاتها في الحفلات والسهرات الغنائية، فلا تترددي في أن تستوحي إطلالاتك في سهراتك المقبلة من إطلالات بلقيس الجذابة، واحرصي دائماً على اختيار ألوان مختلفة وتصاميم جديدة، لتعطي إطلالاتك طابعاً متجدداً وأنيقاً في كل مرة!

لاحظي كيف تلونت فساتين بلقيس بألوان الطيف، واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.