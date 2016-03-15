أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

فساتين بلقيس تتلوّن بألوان الطيف

Google+ Print

الثلاثاء 15-03-2016 09:15

نجحت النجمة بلقيس في تنسيق إطلالات السهرات الأنيقة في كلّ ظهور لها؛ و يمكننا أن نرى ذلك في إطلالاتها الجميلة على انستقرام، إذ تحرص بلقيس على مشاركة متابعيها بإطلالاتها الحديثة باستمرار. و بالنظر إلى إطلالاتها المتنوّعة، يمكننا أن نرى أنها من عشاق التنوّع و التجديد.
تحرص بلقيس على ارتداء الألوان المختلفة في كلّ إطلالة، فنجدها ترتدي الفساتين الصفراء ذات التصاميم البسيطة، و الوردية ذات التصاميم الأنثوية الناعمة و الحمراء لتضفي لمسة درامية على إطلالاتها؛ وهذا ما يجذب المتابعين إلى إطلالاتها في السهرات، في أغلب الأحيان.
أصبحت فساتين بلقيس قاعدة تحدّد الرائج من فساتين السهرات لدى الفتيات الخليجيات، لأن تأثير هذه النجمة يتخطى قوة صوتها وإحساسها العالي ليجعلها إحدى أكثر النجمات أناقة في الخليج والعالم العربي، ليتسابق مصممو الأزياء حول العالم على توقيع إطلالاتها في الحفلات والسهرات الغنائية، فلا تترددي في أن تستوحي إطلالاتك في سهراتك المقبلة من إطلالات بلقيس الجذابة، واحرصي دائماً على اختيار ألوان مختلفة وتصاميم جديدة، لتعطي إطلالاتك طابعاً متجدداً وأنيقاً في كل مرة!

لاحظي كيف تلونت فساتين بلقيس بألوان الطيف، واستوحي منها ما يناسب إطلالتك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي