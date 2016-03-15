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وصفة طبيعية لتبيض المناطق السوداء والتخلص من الجلد الميت في يوم واحد فقط

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وصفة طبيعية لتبيض المناطق السوداء والتخلص من الجلد الميت في يوم واحد فقط وصفة طبيعية لتبيض المناطق السوداء والتخلص من الجلد الميت في يوم واحد فقط

بفعل الاحتكاك تتعرض بعض المناطق بالجسم الى الاسمرار خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الجو فى فصل الصيف ، حيث تعتبر تلك المشكلة من اكثر المشاكل التي تؤرق الكثير من النساء .

ومن خلال الاتي سنتعرف على طريقة سهلة وبسيطة للتغلب على مشكلة الاسمرار  ، واعادة البشرة الى لونها الطبيعي فى وقت قصير جداً وبمكونات طبيعية لا تسبب اذى للجلد .

نحتاج لهذه الطريقة بعضاً من  المكونات وهى  ماء الورد ،عصير ثلاثة ليمونات متوسطة الحجم  ، وكمية من زيت الزيتون الطبيعي وبعضاً من النشا . وبالطبع فاغلب هذه المكونات متوفرة بالمنزل .

طريقة التحضير

نضيف مقدار نصف كوباً  صغيراً من زيت الزيتون الى عصير الثلاثة ليمونات ثم يضاف اليها مقدار ملعقتين من ماء الورد واخير نضيف اليهم مقدار ثلاثة ملاعق من النشا ، ويقلب هذا الخليط جيداً حتى يمتزج تماماً ويصبح ذو قوام متماسك .

طريقة الاستخدام

نقوم بوضع الخليط على الاماكن المراد ازالة اسمرارها مع التدليك برفق وبحركات دائرية ويفضل استخدامها قبل النوم مباشرة وتركها حتى الصباح  لتظل على البشرة اكبر فترة ممكنة .

طريقة ازالتها من على البشرة

تبلل الاصابع بزيت الزيتون ونقوم بفرك الخليط بطريقة دائرية وبرفق حتى يزيل معه الاوساخ وخلايا الجلد الميتة ، بعد ذلك يمكنك الاستحمام بلماء الدافئ وستلاحظين النتائج المذهلة لهذه الطريقة السريعة فى تبييض الاماكن الداكنة والاسمرار بالبشرة .

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