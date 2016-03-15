وصفة طبيعية لتبيض المناطق السوداء والتخلص من الجلد الميت في يوم واحد فقط

بفعل الاحتكاك تتعرض بعض المناطق بالجسم الى الاسمرار خاصة مع ارتفاع درجات حرارة الجو فى فصل الصيف ، حيث تعتبر تلك المشكلة من اكثر المشاكل التي تؤرق الكثير من النساء .

ومن خلال الاتي سنتعرف على طريقة سهلة وبسيطة للتغلب على مشكلة الاسمرار ، واعادة البشرة الى لونها الطبيعي فى وقت قصير جداً وبمكونات طبيعية لا تسبب اذى للجلد .

نحتاج لهذه الطريقة بعضاً من المكونات وهى ماء الورد ،عصير ثلاثة ليمونات متوسطة الحجم ، وكمية من زيت الزيتون الطبيعي وبعضاً من النشا . وبالطبع فاغلب هذه المكونات متوفرة بالمنزل .

طريقة التحضير

نضيف مقدار نصف كوباً صغيراً من زيت الزيتون الى عصير الثلاثة ليمونات ثم يضاف اليها مقدار ملعقتين من ماء الورد واخير نضيف اليهم مقدار ثلاثة ملاعق من النشا ، ويقلب هذا الخليط جيداً حتى يمتزج تماماً ويصبح ذو قوام متماسك .

طريقة الاستخدام

نقوم بوضع الخليط على الاماكن المراد ازالة اسمرارها مع التدليك برفق وبحركات دائرية ويفضل استخدامها قبل النوم مباشرة وتركها حتى الصباح لتظل على البشرة اكبر فترة ممكنة .

طريقة ازالتها من على البشرة

تبلل الاصابع بزيت الزيتون ونقوم بفرك الخليط بطريقة دائرية وبرفق حتى يزيل معه الاوساخ وخلايا الجلد الميتة ، بعد ذلك يمكنك الاستحمام بلماء الدافئ وستلاحظين النتائج المذهلة لهذه الطريقة السريعة فى تبييض الاماكن الداكنة والاسمرار بالبشرة .

شبكةعيونالإخبارية

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