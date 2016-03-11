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وصفة اللبن السحرية لإزالة الشعر نهائيا من الجسم بدون عودة

  • الجمال
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وصفة اللبن السحرية لإزالة الشعر نهائيا من الجسم بدون عودة وصفة اللبن السحرية لإزالة الشعر نهائيا من الجسم بدون عودة

وصفة اللبن السحرية وصفه فرعونية لإزاله والتخلص من الشعر بكل سهولة وبدون ألم جميع النساء والفتايات يعانون من مشكلة الشعر الزائد الذي ينمو سريعاً ولا يستطيعون الفتيات والنساء من أزالت الشعر الزائد نهائيا ويتمنون التخلص منه لكن لا يعرفون كيف فيلجئون إلى الطرق الاعتيادية كالحلاوة والشمع وأيضا يستخدمون ماكينات إزالة الشعر ولكن بشكل مؤقت ويرجع مرة أخرى مما يسبب لهم الإحراج أمام أنفسهم وأزواجهم فيضطرون دائما لإزالة الشعر الزائد بين الحين والآخر حتى لا يظهر بشكل ملاحظ وهذا يشعرهم بالأوجاع والألم ولكن في يومنا هذا سوف نتعرف خلال السطور القادمة معا على وصفة بسيطة وسهلة وغير معقدة ومنذ القدم يتم إستخدامها من قبل أجدادنا الفراعنه للقضاء على الشعر الزائد بالجسم وعدم نموه مرة أخرى نهائيا
مكونات هذه الوصفة السحرية :
قطن ، حليب (لبن) ، قطع ثلج
طريقة استخدام هذه الوصفة السحرية:
استخدام أي طريقة اعتيادية لإزالة الشعر بالجسم(الحلاوة أو الشمع) ونتأكد أنه تم إزالته من جذوره ونقوم بوضع قطع الثلج في إناء ونضيف إليه الحليب ونجعلهم خليط متجانس تماماً وبعد ذلك نقوم بغمس قطعة قطن في هذا الخليط الساحر ونضعه على المنطقة المراد عدم نمو الشعر بها مرة أخرى ونقوم بتدليكها جيدا لمدة تصل إلى 15 دقيقة ويجب الاستمرار على استخدام هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً لكي نجد الفرق في عدم نمو الشعر نهائيا والحصول على أفضل نتائج مرضية

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