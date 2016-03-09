تألقي بشعر صحي مفعم بالقوة واللمعان مع جديد بانتين

تركيبة بانتين برو- في الجديدة و المتطورة هي الأولى عالمياً التي تتغلغل إلى أعماق الشعر لتعالجه وتحميه من التلف

أعلنت بانتين اليوم عن إطلاق أحدث ابتكاراتها لإصلاح والحفاظ على الشعر ليصبح صحي من أعماقه. وهذه التركيبة الجديدة الأولى من نوعها في العالم التي تعمل من العمق لتمنح شعراً أكثر قوة ولمعاناً، ستمنح المرأة في المنطقة شعراً أكثر جمالاً وتألقاً يلبي طموحاتها.

وعلى عكس غيره من المنتجات التي تركز على 5% من الطبقة الخارجية لألياف الشعر، يتعمق بانتين برو-في الجديد بالهيستيدين إلى داخل جذع الشعر- إلى المستوى المجهري- ليعمل على 95% من الشوائب المتبقية التي تسبب الضرر للشعر. ومع ازدياد معدلات تلك الشوائب مع مرور الوقت، يبدأ الشعر بالضعف. ويصبح خشناً، ويصعب التحكم به، كما يفقد لونه ولمعانه الطبيعيين بشكل واضح.

وتشاركنا خبيرة التكنولوجيا لدى بانتين وعضو من التحالف بين علماء الشعر و بانتين ؛ جيني توماس، برحلة استكشاف الهيستيدين، لمنح المرأة في كل مكان شعراً مفعم بالصحة ، ويتميز بالجمال واللمعان الرائعين. وتقول توماس:

"لقد قمنا بدراسة اختلافات بين الشعر والبشرة، واكتشفنا وجود نقطتين هامتين. الأولى هي أن خلايا البشرة تمتلك عملية تنظيف طبيعية، ولكن الشعر لا يمتلك ذلك! أما النقطة الثانية فهي أن جزيئات الهيستيدين لها دور خاص في تخلص البشرة من المعادن المؤكسدة بشكل طبيعي. وهذا الاكتشاف منحنا فكرة إرسال الهيستيدين إلى أعماق ألياف الشعر لمعرفة مدى فعاليته في إزالة الشوائب من صميم الشعر".

فعندما لا يكون الشعر متمتعاً بالصحة من الصميم، يفقد لمعانه كما الألماس المليء بالشوائب. فالألماس المشبع بالشوائب لا يمكنه أن يعكس الضوء بالطريقة نفسها، لذلك فإنه يبدو باهتاً ويفقد الإشراق المميز. ولكن عندما يبحث الهيستيدين عن الشوائب ويحددها، كشوائب الألماس تماماً، يقوم بإزالتها جميعاً، ليكشف عن شعر صحي مفعم بقوة أكثر، ولمعان أكثر.

دفاع مزدوج لنتائج فعَالة

يتم إضافة الهيستيدين إلى تركيبات بانتين برو- في الجديدة. وعند استخدامه مع منتجات شامبو بانتين، التي تحتوي على تكنولوجيا الكيراتين المانعة للضرر EDDS، يعمل النظام في أجزاء مختلفة من جذع الشعر لإصلاح و منع الضرر على مستوى سطح وأعماق الشعر على حد سواء.

وبحسب الدكتورة جيني توماس، تكون النتيجة دفاعاً مضاعفاً ضد الشوائب المعدنية:

"كشفت أبحاثنا أن استخدام تكنولوجيا EDDS في الشامبو والهيستيدين في تركيبات البلسم، يمكنه أن يخفف من الشوائب المعدنية الضارة بمعدل أكثر بمرتين ونصف مقارنة مع منتجات الشامبو التي تحتوي على EDDS فقط".

وتعمل بانتين على ابتكار وتطوير التركيبات التي تبدعها لأن بانتين تدرك جيداً أن قوة الشعر من الداخل يمنحك جمالاً ينعكس عليك من الخارج.

صحة الشعر من الأعماق، لتتمتعي بالثقة الكاملة!

أثبتت الأبحاث المكثفة التي أجرت من ضمن تحالف علماء الشعر و بانتين أن تركيبات بانتين برو- في الجديدة تضمن لك شعراً يلبي طموحاتك. وبفضل ابتكارات بانتين مثل الهيستيدين، سيقضي بانتين الجديد على ضرر 100 مجفف شعر (أو الستيشوار)، ليسمح لك بتجربة 30 تسريحة في كثير من الأيام، ومقاومة حرارة تصل إلى حوالي 232 درجة. وستلاحظ السيدات أنه وحتى في أقصى اختبارات الحمل، سيكون شعرهن أقل عرضة للتكسر، والتساقط، والتقصف، وسيحافظ على لونه لمدة أطول مع لمعان ذو مظهر صحي.

وفي حين أن المرأة العصرية في تجربة مستمرة عندما يتعلق الأمر بالشعر، فإن ذلك يعني المساومة عندما يتعلق بصحة الشعر. وهنا يأتي دور بانتين. لأن بانتين تدرك أن قوة شعرك من الداخل تمنحك شعر جميل ولامع من الخارج. وابتكار بانتين الجديد يمنح المرأة شعراً أكثر قوة ولمعاناً.

جربي بانتين الجديد لشعر أكثر قوة ولمعاناً يلبي طموحاتك!