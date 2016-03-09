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الهدية المثالية لعيد الأم من "داماس"

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الأربعاء 09-03-2016 03:02

ها قد اقتربنا من جديد لعيد الأم، وفي هذا اليوم يحتار كل منّا فيما يمكن أن يقدّمه هدية لأغلى البشر وما يمكن أن ينال إعجابها ويرتقي لذائقتها أكثر من الذهب.
أطلقت دار المجوهرات المعروفة "داماس" مجموعة خاصة من القلائد الناعمة بمناسبة عيد الأم، وقد ضمّت هذه القلائد كلمة "أمي" بتصاميم مختلفة وجذابة جاءت بالذهب الأبيض والأصفر، وجمعت بعض التصاميم بين هذين اللونين بتصاميم جميلة.
شاهدي معنا قلائد "داماس" واختاري منها ما يعجبك لتهديها لأغلى البشر.

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سيدتي