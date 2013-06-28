مذيعة "الجزيرة" تخطئ على الهواء وتسمّي مذيع "مصر25" خميس

الزهيري: المشاركون في فعاليات "الشرعية خط أحمر" يدعون للسلمية رغم أنهم يصفون المعارضين بـ"السحالي والأبراص"

كتب : سهيلة حامد الجمعة 28-06-2013 19:56

تعرضت الإعلامية ضحى الزهيري، بقناة "الجزيرة مباشر مصر" إلى موقف محرج على الهواء، أثناء متابعة فعاليات جمعة "الشرعية خط أحمر"، حيث قالت الزهيري لضيفها إن الجميع يدعون للسلمية رغم أن صفوت عبدالغني القيادي السلفي يقول "اللهم أهلك أعداءنا"، ومحمد العمدة يقول "اللهم انتقم من ساويرس والغزالي حرب"، وعندما ذكرت مذيع قناة مصر 25، نورالدين عبدالحافظ، قالت إن "خميس" يلقب المعارضين بالـ"سحالي والأبراص"، قبل أن تتدارك الخطأ وتصحح الاسم بقولها "عفوا أقصد نورالدين عبدالحافظ".

يشار إلى أن الإعلامي باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج"، على قناة "سي بي سي"، كان أول من أطلق اسم "خميس" على مذيع قناة "مصر 25" نور الدين عبدالحافظ.