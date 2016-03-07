وزارة الإسكان تعلن التفاصيل و الشروط الكاملة لحجز وحدة سكنية لمحدودى الدخل

وزارة الإسكان تقوم بين الحين و الأخر بتلبية عددًا من إحتياجات المواطنين ، خاصًة محدودى الدخل ، لتلبية مطالبهم بشأن الحجز فى الوحدات السكنية التابعة لوزارة الإسكان ، لمحودى الدخل.

و قال المهندس صلاح حسن ، رئيس جهاز مشروع الإسكان الجماعى ، أنه فى الفترات الماضية كثرت عمليات النصب و الإحتيال على بعض المواطنين من قبل أشخاص ليس لهم صلة بالوزارة ، و أن وزار الإسكان تلقت العديد من الشكاوى و البلاغات تفيد بتعرض عدد من المواطنين بعمليات نصب و إحتيال من قبل أشخاص مجهولة ، من خلال إقناعهم بالحصول على وحدة سكنية.

و فى هذا السياق ، قال المهندس صلاح حسن ، أنه يجب على من يريد وحدة سكنية من مشروع الإسكان الجماعى ، أن يتبعوا الطرق القانونية للحصول عليها ، و عدم الإنصياع وراء أخبار كاذبة ، خاصًة بع إنتشار خبر الحصول على شقق بمقدم 1000 جنيه ، و قسط شهرى يبدأ من 125 جنيه.

طرق و شروط الحصول على وحدة سكنية لمحدوى الدخل

1 – صورة من البطاقة الشخصية لكلا الزوجين.

2 – سن المتقدم للحصول على شقة يجب أن لا يقل عن 21 عام ، و لا يزيد عن 50 عام.

3 – أن لا يكون سبق للزوج و الزوجة التقديم أو الحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان.

4 – أن لا يملك كلا من الزوجين أى وحدة سكنية.

5 – شهادة من جهة العمل توضح أن لا يكون دخل الأعزب لا يزيد عن 40.000 جنيه ، و أن لا يكون دخل المتزوج سنويا 30.000 جنيه ، بموجب قانون التمويل العقارى.

6 – شهادة و صورة التأمينات الإجتماعية.

7 – بالنسبة لأصحاب المهن الحرة و أصحاب الورش و الحرفيين ، إحضار شهادة من محاسب قانونى تبين صافى الدخل السنوى أو الشهرى.

8 – لأصحاب المحلات و الورش يجب إحضار صورة من البطاقة الضريبية و السجل التجارى.

9 – شهادة تثبت الحالة الإجتماعية ( وثيقة زواج للأزواج )

10 – شهادة ميلاد الأبناء فى حالة وجودهم ، أو شهادات الوفاة إن وجدت.

11 – إيصال مرافق حديث ( مياه – كهرباء – غاز )

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للحصول على وحدة سكنية

1 – يجب على المتقدم للوحدة السكنية أن يختارها بحسب المحافظة القاطن بها.

2 – إقرار يفيد صحة البيانات الواردة فى الأوراق الرسمية ، و فى حال المخالفة يتعرض للمسائلة القانونية.

3 – يجب أن يكون حصل على كراسة الشروط من بنك الإسكان و التعمير.

4 – يجب أن يكون تم دفع رسوم الإستعلام ، و يرسل الأوراق كاملة على و ينتظر إعلان نتائج القرعة.

شبكةعيونالإخبارية

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