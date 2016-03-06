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خطوات معالجه الشعر المتقصف بطرق طبيعية

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خطوات معالجه الشعر المتقصف بطرق طبيعية خطوات معالجه الشعر المتقصف بطرق طبيعية

يعاني الكثير منا من تقصف الشعر , و هى من أكثر مشاكل الشعر شيوعاً , و يرجع ذلك لعوامل بيئية عديدة نساعد فيها بقدر كبير , حيث أننا نقوم بغسل الشعر بصورة متكررة , و بالتالي يفقد الطبيعية الخاصة به , و حتى إذا قمنا بغسله لا نهتم كثيراً بشطفه جيداً , و من ناحية آخرى فإن ترك الشعر بعد تراكم الاتربة اليومية بدون غسيل لفترة طويلة يؤثر على صحته .

نتعامل دائماً بعنف مع الشعر أثناء التمشيط حيث نقوم بإستخدام فرش حادة من مواد بلاستيكية تقوم بإحداث تفاعل كهربائي مع الشعر , و ايضاً تمشيطه عقب الخروج المباشر من الشاور , و هو مبلل بالماء , و لا ننسى ايضاً وسائل فرد الشعر التي نستخدمها في الصالونات أو في المنزل .

علاقة التغذية بمشكلة الشعر المتقصف

أكد الكثير من الاطباء و خبراء التغذية أن هناك علاقة وثيقة بين نوعية الغذاء الذي تقوم بتناوله , و بين صحة الشعر , حيث أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم تزيد من تقصف الشعر ,و ذلك لان الصوديوم يحول دون حصول الشعر على البروتين اللازم له .

كيفية التعامل مع الشعر المتقصف

يؤكد الخبراء أن على المرأة الإبتعاد قد الإمكان عن وسائل تجفيف و فرد الشعر , و استخدام أمشاط خشبية للتمشيط , و غسل الشعر من 2-3 مرات في الإسبوع , و البدأ بقص الأطراف كل شهر , و استخدام الزيوت الطبيعية لترطيب تلك الأطراف , و من أهم تلك الزيوت ( جوز الهند – اللوز ) .

 

ماسك طبيعي لعلاج الشعر المتقصف

يمكنك استخدام هذا الماسك للمعالجة الفعالة لتلك المشكلة , و يتكون الماسك من ( 1م ك مايونيز – 1 صفار بيضة – 1م ص زيت زيتون ) حيث يتم خلط المكونات جيداً و يوضع على الشعر لمدة 2 ساعة , و يتم غسله بماء دافيء .

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