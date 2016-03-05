أجمل الاطلالات بالتنورة استوحيها من "لجين عمران"

لجين عمران من الوجوه المعروفة والمشهورة بالوطن العربي، ان كان كإعلامية، أو كوجهٍ اجتماعي أو كواحدة من أكثر الشهيرات أناقة ومواكبة للموضة، حيث أنها تهتم باطلالاتها كثيراً، وفي مُختلف المناسبات الصباحية الكاجوال والمسائية الرسمية.

اليوم جمعنا في هذا الموضوع أجمل اطلالات لجين عمران بالتنورة التي تُعتبر من القطع المُفضلة بالنسبة لها في خزانتها، لتستوحي منها سيدتي ما يُعجبك لمختلف اطلالاتك أيضاً.

وخاصة أن لجين تُنسّق وترتدي التنورة بطرق متنوّعة ومُبتكرة، فأحياناً تختار التنورة الضيّقة التي يصل طولها حد الركبة والتي تُسمى الـ"Pencil" وتنسقها مع قميص أو سترة البليزر، وأحياناً أُخرى تختار التنورة الواسعة والتي يصل طولها حد الركبة أيضاً وتُسمى "Midi" وتنسقها مع توب أنيقة، أو قميص عصري تربطه عند منطقة الخصر. وفي بعض الأحيان ولاسيما للسهرات تختار لجين التنانير الماكسي الرسمية المصنوعة من أقمشة فاخرة كالحرير أو التفتا، وتنسقها بشكل تبدو فيه وكأنها فستان سهرة، وتزيّنها بأجمل الاكسسوارت وبشكل خاص الحزام على الخصر.

وهي جريئة في خياراتها حيث تنوع في ألوان التنانير فأحياناً تختار الدرجات الحيادية كالأسود، والأبيض وأحياناً تميل للألوان الحيوية أو التعريقات والرسومات المتنوعة.

وبالنسبة لأقمشة التنانير فتكون اما من القطن، أو من الكريب، أو من قماش الجلد الذي تفضله والذي يناسبها ويناسب قوامها.

الطُرق المتنوعة التي نسّقت بها لجين التنورة بامكانها أن توحي لك بأجمل الاطلالات وأكثرها عصرية وأناقة، شاهدي الصور هنا وانتقي منها ما يعجبك لتتألقي بالتنورة على طريقة لجين عمران.

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