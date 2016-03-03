وصفة سهلة لعلاج حب الشباب بمعجون الأسنان .. تعلم الخطوات والشروط

حب الشباب أسوأ ما يعاني منه الكبير والصغير من بني البشر خاصة في الفترة ما بين 13-27 سنة حيث يظهر في الغالب حب الشباب على الوجه والعنق والكتفين والظهر والبعض تظهر له حب الشباب في الفخذين والأرداف وقد يصاحبها ألم وبشكل عام تسبب عدم ارتياح.

بثور الجلد يمكن أن تتحسن لو وضع عليها صودا الخبز وعند البحث وجدنا أنه المكون الرئيسي للعديد من معاجين الاسنان لذلك سيكون لها تأثير جيد جدًا في المنزل.

ويحتوي معجون الاسنان على بيروكسيد الهيدروجين والوتش هزل، والكحول، وهي عوامل مفيدة جدًا لعلاج الجفاف والمساعدة من الحد من الالتهابات المختلفة في حب الشباب .

معجون الاسنان أيضًا يحتوي على مضادات للجراثيم وبالتالي سيحد من العدوى لكن بعض المكونات الأخرى في المعجون قد تكون مهيجات للبشرة الحساسة لذلك لابد من الاستعانة بمرطب اثناء وضعها والمرطب هو العسل والخيار.

قبل البدء في استخدام معجون الأسنان لعلاج حب الشباب، هناك ما تحتاج إلى معرفته :

عليك استخدام معجون الأسنان العادي الأبيض لأنه يحتوي على مكونات مثل صودا الخبز، التريكلوسان وبيروكسيد الهيدروجين .

التحقق من محتوى الفلورايد في معجون الأسنان، حيث ان الفلورايد قد يكون جيدة لإزالة البلاك من الأسنان ومنع أمراض اللثة، ولكنه يمكن أن يسبب حساسية عندما يوضع على البشرة وقد يسبب الطفح الجلدي، ولذلك عليك استخدام معجون الأسنان مع أدنى محتوى من الفلورايد .

استخدام معاجين الأسنان العضوية، والتي هي أقل ضررا على الجلد والتي تحتوي على القليل من الفلورايد، كما أنها تحتوي على جميع المكونات الأخرى التي تحتاج إلى تجفيف حب الشباب .

تجنب استخدام معاجين الاسنان المبيضة، لأنها تحتوي على مواد تبييض يمكن أن تحدث تهيجا في الجلد وتؤدي إلى تفاقم المشكلة .

كيفية استخدام معجون الأسنان في علاج حب الشباب :

منذ فترة طويلة يوصف استخدام معجون الأسنان لتجفيف حب الشباب أو البثور، وقد يكون أفضل من الكثير من الكريمات المضادة لحب الشباب المتاحة في الصيدليات لأنها تقلل من الالتهاب، والطفح الجلدي والاحمرار الناتج عن حب الشباب أو البثور، وفي نهاية المطاف قد يعمل معجون الاسنان على علاج أسرع لحب الشباب، كما انه علاج سهل ورخيص .

شبكةعيونالإخبارية

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