للحوامل.. 4 نجمات يلهمن إطلالتكن للسهرات

إختيار إطلالة السيدة الحامل في السهرات قد يكون من أصعب الخيارات بالنسبة إليها، فعليها أن تعتمد إطلالة ليست ببعيدة عن ستايلها المعتاد ومناسبة في الوقت ذاته للحمل، في هذا الموضوع إخترنا 4 نجمات تملك كل واحدة منهن ستايل مختلف عن الأخرى ليلهمن إطلالتك المقبلة، فأي منهن أثارت إعجابك؟

• كيرا نايتلي Keira Knightley

لفتتنا أناقة كيرا نايتلي خلال فترة الحمل، حيث كانت اختياراتها جامعة بأسلوب جميل بين الجرأة والجمال، ففي إطلالاتها في حفل SAG Awards 2015 ظهرت بفستان جميل باللون البنفسجي أضافت إليه لمسة من الجرأة بأقراط عصرية، كما سحرتنا في باقي إطلالاتها بأسلوب فريد وإطلالات غير متوقعة إطلاقاً يمكن أن تستوحي منها ما يعجبك لتحصلي على إطلالات فريدة في السهرات.

• إيفانكا ترامب Ivanka Trump

إيفانكا ترامب ابنة الملياردير الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump هي من أكثر سيدات أمريكا أناقة، ولا يمكن أن نتجاهل أناقتها حتى إن أردنا ذلك، حيث تمثل الستايل الكلاسيكي الساحر في معظم إطلالاتها، فقد اختارت الفساتين الناعمة التي تعتمد على اللون والقصة المتقنة، وفي إحدى إطلالاتها اختارت فستاناً وردياً طويلاً مع كشكشات ناعمة على الأكتاف، فكانت إطلالاتها بسيطة وفخمة.

• جيمي كينغ Jaime King

تتمتع جيمي كينغ بجسم مشابه لأجسام العارضات، وقد زادها الحمل إشراقاً وجمالاً فكانت من أجمل النجمات الحوامل على الإطلاق، كما شاهدناها باختيارات جذابة خلال فترة حملها، منها: إطلالتها باللون البرتقالي في حفل Met Gala، إذ نسّقت الفستان مع أحمر شفاه بلون مطابق فبدت إطلالتها متكاملة وأناقتها اللافتة في حفل أوسكار بفستان ذهبي ساحر.

• كريسي تيغان Chrissy Teigen

ظهرت عارضة الأزياء الشهيرة كريسي تيغان بالعديد من الإطلالات الجذابة في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها ظهورها في حفل الأوسكار بفستان أحمر أنيق بأكمام طويلة، ولم تتمكن كريسي من إخفاء تأثرها بإطلالات كيم كاردشيان Kim Kardashian، حيث اختارت فستاناً أبيض اللون برداء خلفي طويل على طريقتها في حفل Grammys gich hguhl.

جمعنا لك في الصور أعلاه باقة من إطلالات النجمات الحوامل.