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كيف تبرزين جمالك في صور سناب شات؟

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تحوّلت الصورة إلى وسيلة أساسية للتواصل والتفاعل بين الناس. واختلفت طريقة التقاطها بشكل يخدم مواقع التواصل الاجتماعي، ويبرز جمالك على انستقرام، تويتر، فيسبوك و سناب شات.

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ولكنّ المشكلة أن ما ترينه في العين المجردة لا تظهره دائماً عدسة الكاميرا والعكس صحيح. فإذا كنت تبدين جميلة في الواقع لا يعني دائماً أن ذلك سيظهر في الصور. إليك في هذا العدد من مجلة " سيدتي" طرقاً سهلة وبسيطة من عناية بالبشرة، مكياج وإطلالات تساعدك في الحصول على صور تبرز جمالك.

 

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