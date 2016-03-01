والدة طالب طعن بالوادى الجديد:خايفة على حياة أبنى من إهمال مستشفى الخارجة

قالت والدة التلميذ حمود باسم محمود 15 سنة، والذى اصيب بطعنة مطواة نافذة بالبطن تسببت فى خروج أحشائه، وتم نقله الى مستشفى الخارجة العام فى حالة خطيرة، أن أبنها يعانى من ألم شديد، وتخشى عليه من تدهور حالته، بعد أن لاحطت حالة من الأهمال الطبى أسفرت عن تعرض أبنها لنزيف أثناء طلب الطبيب المعالج نقله، وهو ما أصابها بالانهيار بعد أن لاحظت دماء نجلها، وأجهشت بالبكاء الشديد .

وأضافت فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أن الطبيب المعالج لنجلها تعامل معها بطريقة غير لائقة قائلاً لها "احمدى ربنا اننا ما حولناش ابنك لاسيوط وروحى اتشطرى على اللى ضرب ابنك"، وهو ما أصابها بالذهول الشديد، واتصلت بزوجها لتطلب منه نقل أبنها إلى محافظة أسيوط لتلقى العلاج خوفاَ على حياته .

وتابعت والدة التلميذ أن "الضابط المعين لحراسة مصابى حادث النقب قد تدخل فى المشادة الكلامية التى حدثت بينها وبين الطبيب وحاول تهدئتها بأسلوب بالغ الإحترام، مؤكداً لها أن قوات الشرطة قد نجحت فى ضبط الطالب المعتدى على نجلها.

وقال باسم محمود والد الطفل أنه لن يتنازل عن حق نجله، متسائلاً عن سبب انتشار ظاهرة العنف بين الطلاب وكيفية التهاون مع الطلاب الذين يجملون أسلحة بيضاء، والتى كادت إحداها أن تنهى حياة نجله المشهود له بالتفوق والهدوء بين زملائه.

وأكد محى الدين زايد مدير مدرسة الشهداء الاعدادية فى تصريح خاص لــ " اليوم السابع"، أن الطالب الذى أصيب اليوم يتبع المدرسة فعلياً، ولكن الحادث وقع بعد انتهاء اليوم الدراسى وبعيداً عن حرم المدرسة، حيث وقع فى ميدان المحكمة بالقرب من مكتب بريد المحافظة، وأن المدرسة غير مسئولة نهائياً عن إصابة التلميذ، نافياً أن يكون الحادث قد وقع أمام باب المدرسة.

وكان الطالب محمود باسم محمود قد تعرض لحادث طعن من طالب بالصف الأول الثانوى التجارى فى مشاجرة لم يكن الأول طرفاً فيها، ما أدى لخروج أحشائه، وتم نقله إلى مستشفى الخارجة العام لتلقى الاسعافات اللازمة، وتمكنت قوة شرطة من قسم شرطة الخارجة من ضبط الطالب المتهم ويدعى "أحمد .ع.ع"، وتحرر محضر بالحادث واحيل الى النيابة العامة.

طالب يطعن زميله بمطواة فى مشاجرة بمدرسة إعدادى فى الوادى الجديد