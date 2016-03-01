بالصور..مظاهرات ليلية بقرى دائرة توفيق عكاشة للمطالبة بإسقاط عضويته

تظاهر منذ قليل آلاف من سكان قرى ومراكز دائرة طلخا ونبروه، بمحافظة الدقهلية، ضد توفيق عكاشة نائب الدائرة، بمجلس النواب، وذلك للمطالبة بإسقاط عضويته من مجلس النواب، وذلك على خلفية لقائه بحاييم كورين سفير إسرائيل بالقاهرة.

وخرج آلاف المتظاهرين، بالجرارات الزراعية، وعربات التوك توك، يحملون صور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس عبد الفتاح السيسى، ومرددين هتافات مطالبة بإسقاط عكاشة مثل "يسقط يسقط الخائن العميل .. توفيق عكاشة الخاين العميل، يسقط يسقط التطبيع.. هنرددها جيل ورا جيل لن نعترف بإسرائيل".

وقام بعض المتظاهرين بحرق علم الكيان الصهيوني، وواصل أعضاء حملة تمرد لسحب الثقة من توفيق عكاشة، بجمع التوقيعات لإسقاطه من المواطنين على هامش تلك المظاهرات.

>يذكر أن محافظة الدقهلية تشهد غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرو توفيق عكاشة، بمركزي طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذي وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات إحتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسمها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته في البرلمان.، خلال الأيام الماضية.

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