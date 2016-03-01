جاستن بيبر يبلغ عامه الـ 22 ومجموع ثروته 200 مليون دولار

أكمل جاستن بيبر Justin Bieberعامه لـ 22 في الأول من مارس/ أذار .

لكن احتفل المغني الكندي بعيد ميلاده في وقت مبكر من مساء السبت الفائت في منزل المليونير جيمس غولدشتاين James Goldstein في لوس انجلوس، وفقا لـ Hollywood Life.



وكان مغني Sorry صارماً مع قائمة المدعوين، فقد دعا فقط كل من هيلي بالدوين Hailey Baldwin وكورتني كاردشيان Kourtney Kardashian التي جلبت معها شقيقتها كايلي جينر Kylie Jenner بالإضافة الى اشلي بنسون Ashley Benson، و جو جوناس Joe Jonas والرابر ذي غايم The Game .



ارتدى جاستن Justin في الحفل تي شيرت مايكل جاكسون Michael Jackson ونظارات شمسية باللون البرتقالي وجاكيت باللون البيج. وشاركت كورتني Kourtney بصورة على انستغرام مع شقيقتها وأصدقاء، وكانت ترتدي زياً باللون الأسود .

من ناحيتها احتفلت مايلي سايرس Miley Cyrus بعيد ميلاد بيبر Bieberعلى طريقتها الخاصة عن طريق مزج نصف وجهها مع نصف وجهه وكتبت على الصورة عيد ميلاد سعيد جاستن Justin !

تبلغ ثروة مغني البوب الشاب حالياً 200 مليون دولار، وفقا لـCelebrity Net Worth ، ومن المرجح أن تزيد ثروته بما أنه يكسب من 60 مليون دولار الى 80 دولار سنوياً. فالموسيقى ليست العامل الوحيد وراء ثروة المغني الصافية. ففي العام 2010، عقد صفقة بـ3 مليون دولار مع خط العناية بالبشرة Proactiv ، الذي لم يكن سوى بداية لوجوده في صناعة مستحضرات التجميل. وفي العام 2011، حصل على 3 مليون دولار بطرحه أول عطر له Someday حيث حطم الأرقام القياسية كأفضل بيع لنجم على الإطلاق.



أما في العام 2015، فأصبح بيبر Bieber نموذجاً لعرض الملابس الداخلية، حيث أصبح سفير العلامة التجارية Calvin Klein وظهر بسلسلة من الإعلانات مع العارضة لارا ستون Lara Stone. أما في حملة العام 2016، فظهرت معه كيندال جينر Kendall Jenner كشريكة في إعلانات الموسم الجديد.

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