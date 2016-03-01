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أمن القليوبية: تحرك قوات قتالية لتمشيط بؤر المثلث الذهبى بالجعافرة والخانكة

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أمن القليوبية: تحرك قوات قتالية لتمشيط بؤر المثلث الذهبى بالجعافرة والخانكة أمن القليوبية: تحرك قوات قتالية لتمشيط بؤر المثلث الذهبى بالجعافرة والخانكة
أكد اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية على تحرك قوات قتالية وفصائل أمن مركزى وعدد من المدرعات، لتمشيط عدد من البؤر الإجرامية بالمثلث الذهبى بالجعافرة والخانكة وشبين القناطر، بحثا عن الجناة الذين هاجموا سيارة شرطة أول أمس، وأسفرت عن استشهاد 4 من رجالها وإصابة آخرين أثناء مهاجمة خارجين عن القانون بالخانكة.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لن يترك المثلث الذهبى إلا بعد إلقاء القبض على الجناة الذين هاجموا مأمورية مركز الخانكة، كاشفا عن أن عمليات التمشيط بدأت منذ اللحظات الأولى بعد عملية الهجوم وهروب كافة العناصر الإجرامية من عائلة الدكش ومحمد حافظ.

كانت مديرية أمن القليوبية قدمت شهداء جددا للشرطة انضموا لسجل الشرف، عقب سقوطهم أثناء مهاجمة خارجين عن القانون بمنطقة الخانكة فى محافظة القليوبية، حيث استشهد 4 من رجال الشرطة ومواطنين وإصابة آخرون عقب مهاجمة خارجين عن القانون بعزبة عويس بالخانكة فى محافظة القليوبية، بعد تبادل إطلاق الرصاص مع المتهمين.


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