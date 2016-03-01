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صور صادمة لأقدام أهم النجمات ! رقم 18 كارثة

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الثلاثاء 01-03-2016 20:07

 

لطالما اعتبرنا نجمات هوليوود مثالاً كبيراً ومهمّاً في حياتنا الجماليّة، فنختار ما يلبسن، ونضع مكياجاً من وحيهن!... وباختصار، نعتبرهن سبّاقات في عالم الجمال والموضة.

ما ستكشفه لك سيدتي في هذا الموضوع، وبالصور، من كارثة جماليّة لا يمكن وصفها بالكلام، إذ تشاهدين ـ بالصور ـ أقدام أهمّ النجمات بشكل غير أنيق، وغير نظيف، وغير لائق بالسجادة الحمراء؛ فما هي المشكلة ـ برأيك ـ التي تمنع النجمات من الاهتمام بأقدامهن؟

وصفة سريعة لتنعيم القدمين:

المكونات : صابون عربي طبيعي مبروش، علبة  كريم فازلين، معجون أسنان .

تخلط  جميع المقادير جيداً بالخلاط الكهربائي، وتعبّأ في زجاجة، يدهن بها القدمان في الليل .

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سيدتي