وصفة مغربية مجربة لازالة الشعر من الوجه للابد

وصفة مغربية مجربة / منذ قديم الأزل ونساء العرب بارعون في الوصفات الطبيعية التي تزيد المرأة جمالا وبهاءا، وفي زمننا هذا اشتهرت المغربيات بوصفاتهن الفعالة لتنظيف وتحسين حالة الجلد، هذه احدى الوصفات المغربية لازالة الشعر من الوجه نهائيًا.

وصفة مغربية لازالة الشعر من الوجه :

سنحتاج في هذه الوصفة عسل نحل طبيعي، دقيق “طحين” اي نوع، ماء ورد، وقطن طبي نظيف.

خذي مقدار قليل من عسل النحل وافرديه على المنطقة المراد ازالة الشعر منها، واتركيه لمدة ربع ساعة.

بعد مرور ربع ساعة خذي بعض من الدقيق “طحين” وافرديه على المكان الذي وضعتِ به العسل مباشرة ولا تزيلي العسل بل ضعي عليه وقومي بفركها بحركات دائرية حوالي ربع ساعة او حتى تختفي آثار العسل والدقيق من على الجلد.

الخطوة الأخيرة: بللي القطن النظيف بماء الورد وامسحي به وجهك في اتجاه واحد برفق حتى تذهب كل الآثار منه، ستلاحظين ان الجلد خالي تماما من الشعر، كررى هذه العملية كلما ظهر الشعر مرة أخرى حتى يختفي الشعر من الوجه تمامًا.

يجب التنويه أن هذه الوصفة لا تصلح لذوي البشرة الحساسة وكذلك الرجال، كما أن شعر الوجه لن يقل نموه او يختفي بعد اول استعمال وانما يجب المواظبة عليها، واختفاء الشعر يعتمد على الفترة التي تستخدم فيها.

هذه الوصفة ليس لها أضرار ولا آثار جانبية حيث المواد المستخدمة كلها مواد طبيعية مفيدة لبشرتك.

شبكةعيونالإخبارية

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