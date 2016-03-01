مجموعة Pro Fiber الجديدة من لوريال بروفيسيونال

بيروت- سيدتي نت

بعد مرور 15 عاماً من الأبحاث المكثّفة والحصول على 15 براءة اختراع، طوّرت مختبرات لوريال ابتكاراً عالي الجودة، يرتكز على المعارف العلمية بغية تقديم عناية بالشعر تدوم طويلاً وتبعث الحياة فيه. مجموعة Pro Fiber هي الحل الجديد من لوريال، الذي لا بدّ لكّ امرأة تعاني من الشعر التالف اقتناءها. كلّ من بهتان اللون، والشعر الجاف مع الأطراف المتقصّفة هي علامات شائعة للتلف. أمّا مصفّفو الشعر فيعتبرون أنّ جميع مشاكل الشعر تأتي نتيجة أمر واحد لا ثاني له وهو تلف ألياف الشعر التدريجي والمحتّم. ولا أحد سوى مصفّف الشعر قادر على تحديد مدى تلف الشعر، مقدّماً بعد ذلك عناية مصمّمة لك شخصياً بالاستناد إلى نظام Pro Fiber. وهذا يشمل مستحضرات مختارة معدّة لتلبية الاحتياجات الفردية. وبالتالي، تمثّل Pro Fiber معياراً جديداً ثورياً في علم الشعر الاحترافي، للحدّ من زيادة تلف الشعر لا بل تحسينه.

باعتبارها الجيل الجديد من مستحضرات العناية بالشعر ذات المفعول الطويل الأمد، تزاوج مجموعة Pro Fiber بتركيباتها الاستثنائية بين مكوّنات فعالة فريدة تتغلغل في الشعر، فتحافظ على الجزيئات المصلحة لنتائج ملحوظة تدوم طويلاً. بعد نظام العناية باستعمال Pro Fiber، تصبح ألياف الشعر متجدّدة من الجذور وحتّى الأطراف، ما يجعل مظهرها وملمسها مثالياً وكأنّها لطالما تحلّت بذلك، فيما تبدو أطراف الشعر وكأنّها قُصّت حديثاً. أمّا تكنولوجيا العناية المترفة بالشعر في Pro Fiber فتكمن في المركّب الجزيئي APTYL 100، وهو عبارة عن ابتكار علمي ثوري ومهمّ جدّاً يبقي الجزيئات داخل ألياف الشعر. وهذا ما يمنح نتائج طويلة الأمد، لم يسبق لأي مستحضر أن حققها في عالم مستحضرات العناية لإصلاح الشعر. فعبر الجمع بين الأمينو سيلان، وهو مرّكب سيليسيوم معروف لقدراته الفائقة على الإصلاح، والبوليمرات الكاتيونية التي تعمل كدرع واق، يصبح مركّب APTYL 100 فعّال بشكل فائق مع مفعول مبهر لفترة طويلة على الشعر التالف. في الواقع، APTYL 100 هو المركّب الجزيئي المجدّد الوحيد الذي يمتاز بقدرة عالية على إصلاح نفسه بنفسه بغية تجديد الشعر بكلّ تأكيد على أن يدوم ذلك لفترة طويلة.

تتوفّر مجموعة Pro Fiber حصرياً في صالونات تصفيف الشعر المحترفة التي تستعمل منتجات لوريال بروفيسيونال. إنّها المكان الذي يجب أن يبدأ فيه نظام العناية لتجديد الشعر Regenerate المنفّذ بحسب احتياجات العميلة والمرتكز على استخدام محفّز العناية الطويل الأمد بغية تفعيل مركّب APTYL 100 بمفاعيله التي يمكن متابعتها لاحقاً في المنزل مع الجرعات الأحادية الستّ التي تُقدّم في أنابيب Re-Charge. واللافت أنّ نظم العناية المقدّمة داخل الصالون والهادفة إلى إصلاح الشعر في ستّة أسابيع قد صُمّمت لتعالج ثلاثة مستويات مختلفة من تلف الشعر للانطلاق في عملية تجديد الشعر الفورية – الترميم، الإصلاح، وإعادة بناء ألياف الشعر. وبالتالي تُعالج جميع مستويات تلف القشرة اللحامية والإهاب ويتمّ الحصول على نتائج فورية. يبدأ بروتوكول العناية في صالون تصفيف الشعر مع تحديد مستوى التلف من قبل الخبير ويُتابع باستعمال الشامبو والمركّز المخصّصين له بالإضافة إلى محفّز يُطبّق في كلّ نظام.. يمكن متابعة نظام العناية Re-charge Anti Damage Extension في المنزل مع تشكيلة كاملة من مستحضرات العناية المنزلية بالشعر للمحافظة على مفعول الإصلاح لفترة طويلة. فهذا البروتوكول يطيل النتائج التي حصلت عليها في الصالون حتّى 6 أسابيع.

صُمّمت تشكيلة Rectify خصيصاً للمرحلة الأولى من تلف الشعر، بغية ترميم ألياف الشعر. إنّها عبارة عن نظام عناية طويل الأمد يتألّف من شامبو مرمّم لألياف الشعر Resurfacing Shampoo وماسك. ويهدف هذان المستحضران إلى العناية بالشعر التالف نتيجة التعرّض إلى درجات الحرارة المرتفعة أو التصفيف، ما يجعله يفتقر إلى النعومة واللمعان ويؤدّي إلى تطايره. أمّا تشكيلة Restore فقد أُعدّت للمرحلة الثانية من تلف الشعر، وهي تضمّ شامبو لإصلاح الشعر Repairing Shampoo وماسك. لذا، تترك هذه التشكيلة الشعر الذي تعرّض للتصفيف المتكرّر والمفرط، أو التمليس أو الصبغ، بمظهر وملمس أكثر نعومة، ولمعاناً وطراوة لتسريح أسهل. أخيراً، ابتُكرت تشكيلة Reconstruct التي تحتوي على شامبو لإعادة بناء ألياف الشعر Restructuring Shampoo وماسك للمرحلة الثالثة من التلف، في سبيل بثّ الحياة مجدّداً في الشعر الجاف والتالف جدّاً الذي تعرّض لعمليات متعدّدة ألحقت به ضرراً كبيراً. هذا ما يعيد منحه التغذية والملمس الحريري والنعومة التي فقدها بشكل ملحوظ.