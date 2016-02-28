محلب من بورسعيد: نحتاج لعمالة مؤهلة وعلى الشركات إعداد قائمة ببرامج التدريب

طالب المهندس إبراهيم محلب مستشار الرئيس للمشروعات القومية، بشرق بورسعيد من نواب رؤساء مجالس الشركات المنفذة للأرصفة البحرية وغيرها من المشروعات القومية حضور رؤساء الشركات لوضع النقاط فوق الحروف لتحمل المسئولية فى حالة الإخفاق، لافتا بأنه لن يسمح بعدم حضورهم مهما كانت الأسباب لأن هناك إجراءات حاسمة سوف تتخذ حيالهم.

جاء ذلك خلال لقائه بالشركات المنفذة لـ 10 أرصفة بحرية بمنطقة شرق بورسعيد بحضور اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وأكد محلب أننا نحتاج لعمالة بشرية مؤهلة وعلى الشركات إعداد قائمة ببرامج التدريب تمهيدا لبدء التشغيل الذى سوف يسبقه الإعداد النفسى لمن يرغب أن يتحمل المسئولية القومية التى تهدف لتشغيل الشباب ونحن من جانبه نتحمل مسئولية التأهيل والتدريب دون تحمل الشركات أية أعباء مالية .

وفى السياق ذاته أكد محلب بأنه قرر إنشاء مدرسة الأمل والعمل بمنطقة شرق بورسعيد لإعداد كوادر فنية مؤهلة بعد أن فقد التعليم الفنى الصناعى مساره الصحيح .

ومن جهة أخرى قرر محلب عقد اجتماعات بصفة دورية كل أسبوعين مع رؤساء مجالس الشركات داخل مواقع العمل للوقوف على نسبة أعمال التنفيذ للمشروعات العملاقة على أرض الواقع .

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