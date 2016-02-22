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مجموعة فان كليف اند اربلز ببريق الماس الساحر!

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الإثنين 22-02-2016 01:37

منذ أن تأسست دار "فان كليف أند أربلز" Van Cleef & Arpels الفرنسية عام 1896 وهي تقدم أجمل التصاميم الراقية من مجوهرات وساعات يد، وفي كل موسم تطرح مجموعات جديدة تخطُف الأنفاس وتأسر القلوب. وهذا الموسم كان الماس الأبيض موضوعها الأساسي في مجموعتي "سنوفليك" Snowflake و"شوفال" A Cheval، حيث رُصّعت المجموعتان بأفخر أنواع الماس في العالم.

النجمات بدأن عام 2016 ببريق المجوهرات

وقد لاحظنا حرفة عالية وتفاصيل دقيقة في صناعة هاتين المجموعتين اللتين ضمتا الأساور، العقود، الخواتم والأقراط وساعات اليد.
وقد زينتهما أشكال هندسية، وزخرفات وورود، كما بريق الماس كان طاغٍ بشكلٍ كبيرٍ عليهما.
هذه التصاميم مثالية للمناسبات الفاخرة كالأعراس وحفلات الخطوبة، أو للسجادة الحمراء والمهرجانات الضخمة، وتناسب مختلف التصاميم الرسمية التي تختارينها من فساتين سهرات وتيورات رسمية، وذلك بفضل ألوانها الحيادية وتصاميمها.
وإليكِ أيتها العروس فهي تناسب فستان الزفاف الأبيض بشكل كبير، وستضيف بالتأكيد بريقاً خاصاً على اطلالتك الملكية.
اختاري أحد تصاميم هاتين المجموعتين، لتتألقي بأجمل بريق ماسي يخطف الأنظار.

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