بلقيس ترتدي فستان جينيفر لوبيز فهل أحسنت تنسيقه؟

فاجأت المغنية الشابة بلقيس حضور حفلها الأخير في مهرجان "هلا فبراير" بأن اختارت فستان جينفير لوبيز Jennifer Lopez لحفل Golden Globes الشهر الماضي، فهل نجحت في اختيار التنسيق المثالي؟

اعتمدت بلقيس تنسيقًا مختلفًا لإطلالتها فارتدت فستانها الأصفر مع عقد براق وتاج، بالإضافة لسوار كبير وأقراط لافتة، وأكملت إطلالتها بحذاء براق يحمل توقيع جيمي شو Jimmy Shoe، الجدير بالذكر أنّ هذا الحذاء هو أحد 10 قطع صنعت في العالم مما يجعله فريدًا ومتميزًا بطريقة ما، فيما ظهرت جينيفر لوبيز بنفس الفستان سابقًا، ولكن مع تنسيق أكثر بساطة، حيث اختارت عقدًا ماسيًّا مع أقراط ناعمة وأكملت إطلالتها بحذاء فضي لامع.

"بيربيري" و"ايردم" و"بيراردي" يضيئون اليوم الرابع من أسبوع لندنأثارت النجمة بلقيس إعجاب متابعيها في الخليج العربي في اختياراتها لإطلالات السهرات تحديدًا، ولكن يبدو أنها أخطأت في تنسيق هذه الإطلالة إذ وقعت في فخ المبالغة في ارتداء المجوهرات، بينما كان بإمكانها الاكتفاء بقطعة واحدة لتحصل على إطلالة راقية وتنسيق ناعم.

أصبحت بلقيس أيقونةً للأناقة الخليجية منذ أول ظهور لها، وأصبح متابعوها يتشوقون لمشاهدة إطلالاتها المختلفة في الأفراح والحفلات الموسيقية، ولاحظنا حرصها على توازن إطلالاتها واختيار المجوهرات المناسبة في كل إطلالاتها السابقة فهل غفلت عن ذلك في آخر إطلالاتها أم أنها تجاهلت هذه النقطة لتقوم بارتداء التاج لتحاكي إحدى أغنياتها التي جاءت بعنوان "التاج"؟



شاهدي معنا في الصور أعلاه إطلالات "بلقيس" السابقة بفساتين السهرات.

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