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عدسات لاصقة للحماية من أشعة الشمس الضارة

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عدسات لاصقة للحماية من أشعة الشمس الضارة عدسات لاصقة للحماية من أشعة الشمس الضارة

أوصى فريق من أطباء العيون، بضرورة ارتداء عدسات لاصقة خاصة واقية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس، لحماية عيونهم من الأضرار الخطيرة التى قد يتعرضون لها.

وكشفت "الجمعية الأمريكية لأمراض العيون" فى أحدث دراساتها، أن العدسات اللاصقة المزودة بخواص حماية من الأشعة فوق البنفسجية تعمل على الوقاية من أضرارها البالغة على وظائف العين، والتى قد لا ترى بالعين المجردة.
> وشدد الأطباء على أن حروق العين تعد من أهم وأخطر الآثار الجانبية شيوعا، لكثرة التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة.

ودقت "الجمعية الأمريكية لأمراض العيون" ناقوس الخطر من أن التعرض لأشعة الشمس الضارة يعمل على إعتام عدسة العين، وهو ما يؤدى إلى ظهور غيام داخل العين مصحوبا بانخفاض حاد فى الرؤية يتم تصحيحها بواسطة الجراحة فقط.

كما تشمل المشكلات الصحية التى قد تتعرض لها العين نتيجة طول فترة التعرض لأشعة الشمس حدوث نمو غير طبيعى لعدد من الأنسجة الصلبة على قرنية العين، بالإضافة إلى تفاقم التحلل البقى للعين، مع التقدم فى العمر والذى ينتج عنه فقدان للبصر.

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مصر 365