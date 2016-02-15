"التموين": القضاء على أزمة الزيت خلال أسبوع من الآن

قال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين ، إنه خلال أسبوع من الآن ستنتهى أزمة نقص زيت التموين التى تشهدها بعض المنافذ التموينية ، مشيراً إلى أن مصر تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها من الزيوت.

وأضاف "دياب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أن الوزارة تمكنت من القضاء على 80% من نقص المعروض من خلال تعاقدات الاستيراد التى تمت مؤخراً.

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