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"التموين": القضاء على أزمة الزيت خلال أسبوع من الآن

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"التموين": القضاء على أزمة الزيت خلال أسبوع من الآن "التموين": القضاء على أزمة الزيت خلال أسبوع من الآن
قال محمود دياب المتحدث باسم وزارة ، إنه خلال أسبوع من الآن ستنتهى أزمة نقص زيت التموين التى تشهدها بعض المنافذ التموينية ، مشيراً إلى أن تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها من الزيوت.

وأضاف "دياب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أن الوزارة تمكنت من القضاء على 80% من نقص المعروض من خلال تعاقدات الاستيراد التى تمت مؤخراً.
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مصر 365

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