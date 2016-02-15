"التموين": القضاء على أزمة الزيت خلال أسبوع من الآن

قال محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين، إنه خلال أسبوع من الآن ستنتهى أزمة نقص زيت التموين التى تشهدها بعض المنافذ التموينية ، مشيراً إلى أن مصر تستورد أكثر من 95% من احتياجاتها من الزيوت.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف "دياب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أن الوزارة تمكنت من القضاء على 80% من نقص المعروض من خلال تعاقدات الاستيراد التى تمت مؤخراً.
وأضاف "دياب" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "السادة المحترمون" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر فضائية "ontv"، أن الوزارة تمكنت من القضاء على 80% من نقص المعروض من خلال تعاقدات الاستيراد التى تمت مؤخراً.
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