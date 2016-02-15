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الأزهر: إجراءات قانونية ضد الطالب صاحب أكذوبة المركز الأول بمسابقة القرآن

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الأزهر: إجراءات قانونية ضد الطالب صاحب أكذوبة المركز الأول بمسابقة القرآن الأزهر: إجراءات قانونية ضد الطالب صاحب أكذوبة المركز الأول بمسابقة القرآن
أعلن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطالب عبد الحكيم راضى صاحب أكذوبة الفوز بالمركز الأول فى مسابقة القرآن الكريم على مستوى العالم.

وأكد، فى بيان ، أنه سيتم أيضا اتخاذ الإجراءات القانون ضد كل من يقفون خلفه ، وقال "لا ينبغى أن يفلتوا بجريمتهم، وعلى الأجهزة المعنية التنسيق مع الأزهر الشريف للوصول إلى الحقائق كاملة وعرضها على الرأي العام، فأعتقد أن الأمر أكبر مما نظن".

وأضاف :" يبدو أن الأزهر أعدت له مكيدة كبرى لا أدرى من الذى يقف خلفها، وهل المقصود بها الأزهر فقط أو أنها أكبر من ذلك؟"، مؤكدا أنه لولا عناية الله "لوقعنا فيما وقع فيه غيرنا ممن أسهروا ليل الناس خلال أسبوع كامل واحتكروا الطالب ليل نهار حتى تمكنا من الوصول إليه وإحضاره إلى مشيخة الأزهر لاستيضاح الأمر".

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