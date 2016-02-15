الداخلية:التعاقد على أحداث الأجهزة لتأمين المطارات والمنافذ البحرية والبرية

قال اللواء هشام البستاوى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، إن القطاع يضم 4 إدارات كبيرة داخل وزارة الداخلية، على رأسها مطار القاهرة الدولى، ثم ميناء الإسكندرية البحرى، وإدارة جديدة أنشئت فى 2015 لتأمين محور قناة السويس بعد التطوير والمشروعات العملاقة التى تمت هناك، وأخيرا مصلحة أمن الموانئ المعنية بكافة الموانئ والمطارات فيما عدا ما تم ذكره مسبقًا.

وأضاف "البستاوى" خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلى، ببرنامج "يوم بيوم" على فضائية "النهار اليوم"، أن اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، حريص على أن منظومة الأمن فى المطارات يجب أن تكون أولوية قصوى، مشيرا إلى أنه تم بالفعل التعاقد مع شركات عالمية لتوريد أحدث الأجهزة والمعدات لتأمين المطارات والمنافذ البحرية والبرية، وخلال الفترة القليلة المقبلة، ستصل القاهرة لتوزيعها على تلك المنافذ.

وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ، على انتقاء العناصر الموجودة - أى الضباط - فى المنافذ والمطارات بصفة خاصة لتعاملهم مع المواطنين بشكل مباشر، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إدخال متغيرات جديدة على منظومة تأمين المطارات.

ولفت إلى أن المنظومة العالمية للطيران المدنى، أشادت بالتنظيم والتأمين داخل مطار القاهرة، مشيرا إلى أن هناك 100% من الركاب بالمطارات يتم خضوعهم للتفتيش نتيجة التحديات والمخاطر الموجوده التى تجعل الوزارة تعدل خطط التأمين.

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