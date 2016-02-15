أخبار مصر للساعة 10مساءً.. "اليوم السابع" يدشن "حملة أخطائنا"

نشر موقع اليوم السابع، خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الموضوعات المهمة، فى مقدمتها المبادرة التى طرحها الكاتب الصحفى خالد صلاح فور توليه رئاسة مجلس الإدارة إلى جانب رئاسة التحرير، للارتقاء بمستوى المادة الصحفية بكافة أشكالها فى الموقع الإلكترونى والجريدة المطبوعة، والتى أثمرت عن "حملة أخطائنا.. اليوم السابع تحاكم نفسها"، لتكون أول حملة لنقد الذات بهدف الارتقاء بالمستوى المهنى والتحريرى تتبناها مؤسسة صحفية مصرية وعربية، بمشاركة كاملة وفعالة من قراء الصحيفة المطبوعة وزوار الموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة. وإلى عناوين أهم الأخبار..

- الداخلية: ما نشر فى الصحف الغربية بشأن الشاب الإيطالى غير صحيح

- الأزهر: إجراءات قانونية ضد الطالب صاحب أكذوبة المركز الأول بمسابقة القرآن



>- "التموين": القضاء على أزمة الزيت خلال أسبوع من الآن

- القبض على سائق قتل زوجته وأطفاله الاثنين فى البساتين

- بلاغ جديد للنائب العام يطالب بإحالة تيمور السبكى للجنايات

- محمد حسان: اليهود لديهم شبهة خطيرة عن تغيير قبلة المسلمين

- بالصور.. مميش: الافتتاح الرسمى لميناء شرق بورسعيد 24 فبراير الجارى

- أحمد السيد النجار: طلبت تجميد عضويتى بـ"الصحفيين" لمنع تعارض المصالح

- بالفيديو.. نشرة اليوم السابع: الدولار يقفز فى السوق السوداء إلى 9 جنيهات

- المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" يختار علاء عبد المنعم متحدثا رسميا



>- الطالب المصفوع على وجهه من عميد المعهد الصحى: "قالولى لو معتذرتش هنفصلك"

- إجهاض محاولة إرهابية لاستهداف القوات فى شمال سيناء

- "حملة أخطائنا".. اليوم السابع تحاكم نفسها.. شارك بالانتقادات والملاحظات

- ياسر برهامى يدعو منتقبات جامعة القاهرة لعدم الالتزام بقرار حظر النقاب

- اليونان تحاكم مواطنا مصريا انتحل صفة سورى بهدف "اللجوء"

- أول تصريحات من قارئ القرآن المزيف لـ" انفراد": جروب على "فيس بوك" أبلغنى بالفوز وطلب منى الترويج واستغلال "الشو الإعلامى..ليس لدى جواز سفر ولم أسافر لماليزيا .. وأشخاص هددونى بقتل أسرتى لو تراجعت

>

- هل يشعل أردوغان حرب عالمية جديدة؟.. وهم الخلافة يدفع تركيا لإشعال معركة دولية.. خبراء: تدخل أنقرة بسوريا تطور خطير.. السعيد إدريس: رجب طيب يصفى حساباته مع الأكراد على حساب دمشق..ودبلوماسى: سيدفع الثمن

>

- النواب يرحبون بقرار إنشاء معهد للتدريب بلائحة البرلمان.. وكيل المجلس: نبحث ميزانيته فى هيئة المكتب بمجرد إقراره.. نائب عن "الوفد": نناقش تلقى الهبات والمنح دون شروط داخل الحزب

>

>