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تعليم الجيزة: لم نتلق شكاوى حتى الآن من امتحان الجبر والهندسة الفراغية

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تعليم الجيزة: لم نتلق شكاوى حتى الآن من امتحان الجبر والهندسة الفراغية تعليم الجيزة: لم نتلق شكاوى حتى الآن من امتحان الجبر والهندسة الفراغية

قال رمضان عبد الحميد، مدير مدرية التربية والتعليم بالجيزة، إن غرفة عمليات الثانوية العامة بالمدرة لم تتلق حتى هذه اللحظة أى شكاوى خاصة بامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية سواء من جانب الطلاب أو رؤساء اللجان، مؤكدا أن جميع الملاحظين متواجدين داخل اللجان.

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذى يؤدى الامتحان اليوم قليلاً نسبيا وهو وما ساعد على استقرار اللجان خصوصا لجان إدارة الحوامدية التعليمية والتى تعتبر من أكثر اللجان شغبا على مستوى مدرية الجيزة التعليمة.

وأضاف رمضان أن مجلس الأمناء والآباء بإدارة الحومدية يتابعون سير الامتحانات من الخارج، مؤكدا أنهم لم يرصدوا أى تجاوزات حتى الآن.

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