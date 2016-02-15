انطلاق مسابقة الرائد العام بتعليم الإسماعيلية

قال محمد خليل إبراهيم مدير الخدمات التربوية بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية إنه فى إطار تحفيز رواد الاتحادات الطلابية على القيام بالأنشطة والبرامج الجديدة والمفيدة وتبادل التجارب الناجحة بين رواد الاتحادات لزيادة وعيهم الريادى داخل المدارس وتعزيز دور الاتحادات الطلابية فى رعاية ونمو القيادات الطلابية تنظم إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية برئاسة مصطفى عبد الغنى مسابقة رواد الاتحادات الطلابية لمديرى المدارس بدءا من اليوم الاثنين وحتى بعد غد الأربعاء الموافق 17 فبراير بمدرسة الشهداء الابتدائية للمرحلة الابتدائية ومدرسة الاسماعيلية الإعدادية بنين للمرحلة الإعدادية ومدرسة 25 يناير الثانوية بنات للمرحلة الثانوية .

وأضاف خليل أن تصفيات النهائية للمسابقة على مستوى إدارات المحافظة الثمانية ستكون بالمسرح الرومانى يوم الخميس الموافق 24 فبراير الجارى على أن تكون جائزة المركز الأول للفائزين على مستوى الجمهورية مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه وميدالية ذهبية وشارة وشهادة تقدير وجائزة المركز الثانى 1900 جنيه وميدالية وشارة وشهادة تقدير وجائزة المركز الثالث مكافأة مالية قدرها 1800 جنيه وميدالية وشهادة تقدير .

وأوضح مدير الخدمات التربوية بإدارة شمال الإسماعيلية أن شروط المسابقة تتمثل فى أن يقدم المتسابق مشروع ناجح تم تنفيذه داخل مدرسته وتحقيق الهدف العام للاتحادات الطلابية وامتلاك مجموعة من السمات والمهارات الشخصية والاجتماعية بالإضافة الى القدرة على تفعيل اللوائح والقوانين والقرارات الوزارية خصوصا القرار رقم 62 لسنة 2013 .

وتابع خليل أن تقييم المتسابق سيكون بناء على حسن المظهر والثقة بالنفس والقدرة على مواجهة المواقف الصعبة ومدى الوعى بتفعيل اللوائح والقوانين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى.