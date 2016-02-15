أخبار عاجلة

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق مسابقة الرائد العام بتعليم الإسماعيلية

Google+ Print
انطلاق مسابقة الرائد العام بتعليم الإسماعيلية انطلاق مسابقة الرائد العام بتعليم الإسماعيلية
قال محمد خليل إبراهيم مدير الخدمات التربوية بإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية إنه فى إطار تحفيز رواد الاتحادات الطلابية على القيام بالأنشطة والبرامج الجديدة والمفيدة وتبادل التجارب الناجحة بين رواد الاتحادات لزيادة وعيهم الريادى داخل المدارس وتعزيز دور الاتحادات الطلابية فى رعاية ونمو القيادات الطلابية تنظم إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية برئاسة مصطفى عبد الغنى مسابقة رواد الاتحادات الطلابية لمديرى المدارس بدءا من اليوم الاثنين وحتى بعد غد الأربعاء الموافق 17 فبراير بمدرسة الشهداء الابتدائية للمرحلة الابتدائية ومدرسة الاسماعيلية الإعدادية بنين للمرحلة الإعدادية ومدرسة 25 يناير الثانوية بنات للمرحلة الثانوية .

وأضاف خليل أن تصفيات النهائية للمسابقة على مستوى إدارات المحافظة الثمانية ستكون بالمسرح الرومانى يوم الخميس الموافق 24 فبراير الجارى على أن تكون جائزة المركز الأول للفائزين على مستوى الجمهورية مكافأة مالية قدرها 2000 جنيه وميدالية ذهبية وشارة وشهادة تقدير وجائزة المركز الثانى 1900 جنيه وميدالية وشارة وشهادة تقدير وجائزة المركز الثالث مكافأة مالية قدرها 1800 جنيه وميدالية وشهادة تقدير .

وأوضح مدير الخدمات التربوية بإدارة شمال الإسماعيلية أن شروط المسابقة تتمثل فى أن يقدم المتسابق مشروع ناجح تم تنفيذه داخل مدرسته وتحقيق الهدف العام للاتحادات الطلابية وامتلاك مجموعة من السمات والمهارات الشخصية والاجتماعية بالإضافة الى القدرة على تفعيل اللوائح والقوانين والقرارات الوزارية خصوصا القرار رقم 62 لسنة 2013 .

وتابع خليل أن تقييم المتسابق سيكون بناء على حسن المظهر والثقة بالنفس والقدرة على مواجهة المواقف الصعبة ومدى الوعى بتفعيل اللوائح والقوانين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365