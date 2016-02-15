أخبار عاجلة

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل أوقاف بنى سويف يحذر من الفتن والبدعة ويدعو للتمسك بالسنة

Google+ Print
وكيل أوقاف بنى سويف يحذر من الفتن والبدعة ويدعو للتمسك بالسنة وكيل أوقاف بنى سويف يحذر من الفتن والبدعة ويدعو للتمسك بالسنة
حضر اللواء أحمد على السكرتير العام الأمسية الدينية التى نظمتها مديرية الأوقاف، مساء اليوم الاثنين، بمسجد السيدة حورية - رضى الله عنها - بمدينة بنى سويف نائباً عن المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف.

بدأت الأمسية التى حضرها العميد أحمد عيطة رئيس مركز ومدينة بنى سويف بالقرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، كلمة تناول فيها ضرورة التمسك بالقرآن والسنة المحمدية باعتبارهما سفينة النجاة وبر الأمان، كما حث الرسول الكريم على التمسك بسنته وعدم التفريط فيها قائلا "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى".

كما حذر عبد المؤمن فى كلمته من الفتن والبدعة مبينا المنزلة الكبيرة للتمسك بالسنة، عندما يكثر الشر ويعم الفساد وتظهر البدع والفتن، فعندها يكون أجر التمسك بالسنة أعظم ومنزلة أصحابها أعلى وأكرم.
>اللواء أحمد على السكرتير العام الأمسية الدينية (1)

اللواء أحمد على السكرتير العام الأمسية الدينية (2)

اللواء أحمد على السكرتير العام الأمسية الدينية (3)

اللواء أحمد على السكرتير العام الأمسية الدينية (4)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365