وكيل أوقاف بنى سويف يحذر من الفتن والبدعة ويدعو للتمسك بالسنة

حضر اللواء أحمد على السكرتير العام الأمسية الدينية التى نظمتها مديرية الأوقاف، مساء اليوم الاثنين، بمسجد السيدة حورية - رضى الله عنها - بمدينة بنى سويف نائباً عن المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف.

بدأت الأمسية التى حضرها العميد أحمد عيطة رئيس مركز ومدينة بنى سويف بالقرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، كلمة تناول فيها ضرورة التمسك بالقرآن والسنة المحمدية باعتبارهما سفينة النجاة وبر الأمان، كما حث الرسول الكريم على التمسك بسنته وعدم التفريط فيها قائلا "عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى".

كما حذر عبد المؤمن فى كلمته من الفتن والبدعة مبينا المنزلة الكبيرة للتمسك بالسنة، عندما يكثر الشر ويعم الفساد وتظهر البدع والفتن، فعندها يكون أجر التمسك بالسنة أعظم ومنزلة أصحابها أعلى وأكرم.

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