أخبار عاجلة

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية -
الأخبار - آل زلفي : هناك ضرورة لمزيد من التعاون بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب -
الأخبار - عاجل : إنفجار بمحيط كنيسة مارمرقس بالأسكندرية ووقوع عدد من الإصابات -
بعد التفجيرين.. خبراء أمنيون: الإرهاب سيستمر -
«ذا صن» البريطانية تُبرز تغطية «التحرير» عن تفجير الكنيستين -
تعيين «حسونة» مديرًا لأمن الغربية -
رئيس الوزراء بعد اجتماعه بـ4 وزراء: مصر مستقرة -
بكري: تفجيرا طنطا والإسكندرية محاولة انتقام لمقتل أبو أنس الأنصاري -
صور.. نادى القضاة ينعي المستشار صموئيل جورج بعد استشهاده بكنيسة مار جرجس -
المالية: 682 مليار جنيه إجمالي حجم أموال تأمينات أصحاب المعاشات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

زحام مرورى لاشتعال سيارة ملاكى بكورنيش المعادى

Google+ Print
زحام مرورى لاشتعال سيارة ملاكى بكورنيش المعادى زحام مرورى لاشتعال سيارة ملاكى بكورنيش المعادى
ظهرت كثافات مرورية أعلى كورنيش المعادى نتيجة اشتعال النيران فى سيارة ملاكى، ما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من القاهرة وفى طريقه إلى حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لإزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى المحور بسبب تصادم سيارتين للمتجه إلى أكتوبر، كما اصطفت السيارات أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه إلى الأقاليم.

تلقت عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى كورنيش المعادى والمحور بسبب حادث تصادم وعلى الفور انتقل رجال المرور لسحب الكثافات المرورية بالطريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365