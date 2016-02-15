زحام مرورى لاشتعال سيارة ملاكى بكورنيش المعادى

ظهرت كثافات مرورية أعلى كورنيش المعادى نتيجة اشتعال النيران فى سيارة ملاكى، ما أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من القاهرة وفى طريقه إلى حلوان، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لإزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى المحور بسبب تصادم سيارتين للمتجه إلى أكتوبر، كما اصطفت السيارات أعلى طريق إسكندرية الزراعى للمتجه إلى الأقاليم.

تلقت عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى كورنيش المعادى والمحور بسبب حادث تصادم وعلى الفور انتقل رجال المرور لسحب الكثافات المرورية بالطريق.