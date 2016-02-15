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إزالة 1000 حالة إشغال فى حملة رقابية بكفر الدوار بالبحيرة

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إزالة 1000 حالة إشغال فى حملة رقابية بكفر الدوار بالبحيرة إزالة 1000 حالة إشغال فى حملة رقابية بكفر الدوار بالبحيرة
أكدت محافظة البحيرة أن الحملة الرقابية المكبرة التى تم تنفيذها، اليوم الاثنين، بمركز ومدينة كفر الدوار وتستمر على مدار يومين، أسفرت عن إزالة 1000 حالة إشغال ما بين متحرك وثابت، عبارة عن فروشات وباعة جائلين، وأكشاك وتند ومظلات ورفع أكثر من 500 طن من القمامة والمخلفات.

كما تم تحرير 25 مخالفة تموينية ما بين غش تجارى وأزيد من التسعيرة وانتهاء صلاحية وتصرف فى دقيق لمخبزين أحدهما تصرف فى 64 طن دقيق بتكلفة نحو 170 ألف جنيه، والآخر فى عدد 16 طن دقيق بتكلفة 44 ألف جنيه، بالإضافة إلى بيع أسمدة مدعمة بمحل أسمدة حيث تم ضبط 50 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم، وتحرير 450 مخالفة مرورية متنوعة منها ضبط 25 سيارة بدون لوحات معدنية وسيارات بدون ترخيص و2 توك توك و5 موتوسيكلات، وضبط 7 قضايا مخدرات و4 "سلاح نارى" بدون ترخيص.

شارك فى الحملة اللواء فتحى عبد الغنى السكرتير المساعد واللواء السيد عيسى رئيس مدينة كفر الدوار، واللواء إيهاب فؤاد رئيس فرع البحث الجنائى واللواء هانى خير مدير إدارة المرور.

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مصر 365