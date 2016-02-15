واشنطن تندد بقصف مستشفيات فى شمال سوريا

نددت الولايات المتحدة الاثنين بعمليات القصف فى شمال سوريا التى تستهدف مستشفيات تشرف على أحدها منظمة اطباء بلا حدود، منتقدة مرة جديدة النظام السورى وحليفه الروسى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وبعد هذه الهجمات فى منطقة حلب انتقدت وزارة الخارجية الأمريكى مجددا فى بيان شديد اللهجة "وحشية نظام الاسد" كما "شككت بإرادة و/أو قدرة روسيا على المساعدة فى وقفه".
وبعد هذه الهجمات فى منطقة حلب انتقدت وزارة الخارجية الأمريكى مجددا فى بيان شديد اللهجة "وحشية نظام الاسد" كما "شككت بإرادة و/أو قدرة روسيا على المساعدة فى وقفه".
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