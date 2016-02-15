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النيابة تبدأ التحقيق مع سائق متهم بقتل زوجته وطفلتيها بالبساتين

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النيابة تبدأ التحقيق مع سائق متهم بقتل زوجته وطفلتيها بالبساتين النيابة تبدأ التحقيق مع سائق متهم بقتل زوجته وطفلتيها بالبساتين
يباشر المستشار شريف معتز رئيس نيابة البساتين، اليوم الاثنين، التحقيق مع سائق متهم بذبح زوجته وطفلتيها داخل شقتهم بمنطقة البساتين.

كان قسم شرطة البساتين تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل وطفلتيها مقتولين داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وانتقلت قوة أمنية من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، ولمعاينة الجثث تمهيدا لإصدار أمر بتشريحها والتصريح بالدفن.

تم إعداد خطة من التحريات التى كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويعمل سائقًا، وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم، وإحالته على الفور إلى النيابة العامة .


>- القبض على سائق قتل زوجته وأطفاله الاثنين فى البساتين
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