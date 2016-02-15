توقف حركة المرور بسبب إنقلاب سيارة نظافة أعلى الدائرى

تسبب انقلاب سيارة نظافة تابعة لمحافظة الجيزة أعلى الطريق الدائرى فى ظهور كثافات مرورية أمام العديد من السيارات للمتجه من مناطق المريوطية وفى طريقه فى الاتجاه إلى طريق إسكندرية الصحراوى وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

كما ظهرت كثافات أخرى أعلى طريق الفيوم الصحراوى بسبب إصلاح فواصل معدنية للمتجه من أكتوبر وفى طريقه إلى حدائق الأهرام وميدان الرماية كما شهد محور صفط اللبن للمتجه من أكتوبر وفى طريقه إلى نزلة جامعة القاهرة وشارع السودان.

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