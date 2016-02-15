البواسير.. كل ما تريد معرفته عن الأسباب والأعراض ووصفات طبيعية للعلاج

البواسير من أكثر الأمراض التى تصيب عددًا كبيرًا من الأشخاص حول العالم، وتسبب آلامًا غير محتملة فى فتحة الشرج.>وتعتبر البواسير واحدة من الأمراض الأكثر شيوعًا، ووفقًا للإحصائيات العالمية هناك حوالى 12? من عدد سكان العالم يعانون من البواسير.



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البواسير تصيب 12% من سكان العالم حسب الإحصائيات.

•ما هى البواسير

>ووفقًا لموقع " ميديكال نيوز توداى" الطبى الأمريكى، يعانى المريض من البواسير عندما تكون الأوردة حول فتحة الشرج أو فى المستقيم متورمة أو ملتهبة.>•أسباب البواسير>وهناك أسباب عديدة للإصابة بالبواسير، منها:>•الحمل>•الشيخوخة>•الإسهال المزمن>•الإمساك المزمن>•الجلوس لفترات طويلة.>•الجماع من الشرج.>•السمنة المفرطة.>•الجينات الوراثية – (بعض الناس ترث البواسير).>يمكن أن تحدث البواسير من الداخل فوق فتحة الشرج من الداخل، كما أنها يمكن أن تظهر خارجيًا.



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البواسير أكثر شيوعًا بين الرجال مقارنة بالنساء

•حقائق سريعة حول البواسير

>ووفقًا للموقع الأـمريكى فان البواسير من الأمراض المؤلمة والمزعجة، ولكن يمكن علاجها والوقاية منها بسهولة، وهناك بعض الحقائق عنها وهى:>•البواسير أكثر شيوعًا فى الرجال أكثر من النساء.>•النساء أكثر عرضة للإصابة بالبواسير أثناء الحمل.>•المعاناة من البواسير تزداد كلما تقدم الشخص فى السن.>•تحدث البواسير عندما تلتهب الأوردة المحيطة بالشرج.>•حدوث البواسير يمكن أن تكون بسبب الحمل، والشيخوخة، والإسهال المزمن، والإمساك، والجلوس لفترات طويلة، والسمنة والوراثة.>•النزيف الذى يحدث فى منطقة الشرج، والحكة، وعدم الراحة، والتورم قد يشير للإصابة بالبواسير.>•يمكن للطبيب إجراء الفحص البدنى للتأكد مما إذا كان لديك البواسير.>•أعراض البواسير>أعراض البواسير غالبًا ما تشمل:>1-نزيف، وعادة غير مؤلم.>2-قد يلاحظ المريض لون أحمر على ورق التواليت أو فى المرحاض.>3-حكة أو تهيج فى منطقة الشرج>4-انزعاج وألم فى منطقة الشرج>5-كتل بارزة من المنطقة الشرجية>6-تورم فى منطقة الشرج>7-البراز قد يتسرب



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الأوردة المحيطة بالشرج تلتهب وقد يبرز المستقيم خارج مكانه الطبيعي

•البواسير الداخلية

>البواسير الداخلية تقع داخل المستقيم وعادة لا يكون لها أى أعراض، والمريض قد يكون ليس على علم بها كما أنها لا تسبب عادة أى إزعاج.>ومع ذلك، يبذل المزيد من الجهد عند مرور البراز من فتحة الشرج وهذا يترتب عليه الإصابة بالنزيف، وأوضح الباحثون أن هذا الإجهاد يمكن أن يدفع البواسير الداخلية بحيث يبرز من خلال فتحة الشرج وهذا ما يسمى "الناسور" الجاحظ أو الهابط ويمكن أن يكون مؤلمًا.>•البواسير الخارجية>يعانى المريض من البواسير الخارجية والتى تقع تحت الجلد حول فتحة الشرج، ويمكن أن تصبح الحكة زيادة جدًا ويمكن أن تسبب النزيف، وفى بعض الأحيان قد يتراكم الدم وتشكل (جلطة)، والتى تكون مؤلمة وتنتفخ منطقة الشرج وتصبح ملتهبة.>•متى يجب زيارة الطبيب؟>إذا كنت تواجه أيًا من الأعراض المرتبطة بالبواسير فيجب استشارة الطبيب، ونضع فى اعتبارنا أن نزيف المستقيم يمكن أن يسببه أشياء أخرى، بما فى ذلك القولون والمستقيم وسرطان الشرج.>وأشار الباحثون إلى أنه من الخطأ افتراض أن النزيف الشرجى يحدث فقط نتيجة للبواسير، وبسبب هذا يتم اتخاذ القرار بعدم الذهاب إلى الطبيب.



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جهاز الكشف عن البواسير

•طرق تشخيص البواسير

•أنواع البواسير

>طبيبك يمكنه إجراء الفحص البدنى وإجراء اختبارات أخرى لتحديد ما إذا كان أو لم يكن لديك البواسير، ويمكن أن تشمل هذه الاختبارات "اختبار المستقيم الرقمى" وهى عملية تنطوى على منظار الشرج، وإذا لم تتحسن البواسير حتى بعد استخدام العلاجات المنزلية، يجب عليك مراجعة الطبيب.>وإذا كان البراز داكنًا جدًا أو مع وجود جلطات الدم أو اختلاطه مع البراز، يجب مراجعة الطبيب فورًا حتى يتمكن من تحديد ما إذا كان النزيف يحدث فى جزء آخر من الجهاز الهضمى، ويمكن للطبيب إجراء الاختبارات مثل فحص القولون بالمنظار أو أو بالأشعة السينية للمساعدة فى تحديد المشكلة.>البواسير من الدرجة الأولى>قد تسبب نزيفًا ولكن لا تبرز خارج فتحة الشرج>البواسير من الدرجة الثانية>هذه النوعية تكون خارج القناة الشرجية>البواسير من الدرجة الثالثة>تحتاج إلى أن يتم تدخيلها يدويًا إلى داخل القناة الشرجية بعد خروجها>البواسير من الدرجة الرابعة

وهذه النوعية من البواسير لا يمكن علاجها بسهولة.

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•مضاعفات مرض البواسير

>تزداد حدة الألم من البواسير بشكل عام مع مرور الوقت، حيث يشير العاملون فى مجال الرعاية الصحية إلى ضرورة علاج البواسير بمجرد ظهورها.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، هناك ما يصل إلى 75% من البالغين فى أوروبا وأمريكا الشمالية يعانون من البواسير فى مرحلة ما من حياتهم، وما يقرب من 50% من هؤلاء الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 سنة وما فوق.

>يخضعون إلى العلاج.

ومع ذلك، وجد الأطباء أن حوالى 4? فقط يحرصون على العلاج من البواسير، لافتين إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الناس يعانون من البواسير ولا يذهبون إلى الأطباء لعلاجهم.

>وأشار الأطباء الأمريكيون إلى أن البواسير هى الأكثر شيوعًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 65 عامًا وهذا لا يعنى أن الشباب والأطفال محصنون منها.



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الإمساك من أكثر الأسباب التى تؤدى للإصابة بالبواسير

•علاج البواسير

>فى معظم الحالات يمكن للمريض أن يتخذ تدابير بسيطة للتخفيف من حده الأعراض، وقد تشفى المشكلة من تلقاء نفسها أحيانًا أو باتباع وسائل طبيعية، وأحيانًا يحتاج إلى الأدوية والجراحة لعلاج البواسير.>•وصفات طبيعية لعلاج البواسير>•الموز يعالج البواسير

فاكهة الموز غنية بالفيتامينات والمعادن، والأهم من ذلك، هى أنها لذيذة جداً، ولكن إذا كنت ترغب فى الاستفادة القصوى من مزايا الموز، فعليك عدم التخلص من الجلد، حيث يمكن استخدامه بطريقة مذهلة لعلاج البواسير:

يتم وضع قشرة الموز على فتحة الشرج والسماح لها بالبقاء بين عشية وضحاها، ثم كرر هذا حتى تختفى الأعراض تمامًا.

•لبوسة البطاطس بزيت الزيتون علاج فعال للبواسير

>أوضح الموقع الطبى الأمريكى “Health”، عن وصفة جيدة ومذهلة لعلاج البواسير بمكونات طبيعية وهى خليط من البطاطس وزيت الزيتون.

•مكونات هذا العلاج الطبيعى للبواسير، تشمل:

>•1 ثمرة من البطاطس

>•ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

يستخدم هذا الدواء الطبيعى على النحو التالي:

•علاج البواسير الداخلية

•الذرة تعالج البواسير

>يتم بشر البطاطس مع دهانها بزيت الزيتون، ويتم تغطيتها بالشاش ووضعها على فتحة الشرج بين عشية وضحاها مع خلع المزيج فى الصباح.>وفى حالة علاج البواسير الداخلية، فتستخدم على النحو التالى:>تقطع البطاطس إلى أصابع رفيعة ودهانها بزيت الزيتون، ثم إدخالها فى فتحة الشرج بين عشية وضحاها، وسوف يلطف الالتهاب الناتج عن البواسير ويخرج الخليط من تلقاء نفسه أثناء إخراج البراز فى اليوم التالى.>وتتميز الذرة بالعديد من الفوائد الصحية نظرًا لاحتوائها على العديد من المغذيات إضافة إلى كونها لذيذة عند إضافتها إلى أى وجبة، كما أنها غنية بالمواد الكيميائية النباتية، وتوفر حماية ضد عدد من الأمراض المزمنة مثل البواسير.>ويحتوى كوب واحد من الذرة على 18% من الكمية الموصى بها يوميًا، وهذا يساعد فى تخفيف مشاكل الجهاز الهضمى مثل الإمساك والبواسير، وكذلك خفض خطر الإصابة بسرطان القولون، كما يمكنها بطى متلازمة القولون العصبى.



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النساء أكثر عرضة للإصابة بالبواسير أثناء الحمل