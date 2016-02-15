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5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى فى انهيار مسجد تحت الإنشاء بكفر الشيخ

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5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى فى انهيار مسجد تحت الإنشاء بكفر الشيخ 5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى فى انهيار مسجد تحت الإنشاء بكفر الشيخ
قرر اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، صرف مساعدة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، لأسرة شوقى عبد الدايم إبراهيم، 50 عاما، الذى لقى مصرعه إثر انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء بقرية 75 المنطور التابعة لوحدة الأبعادية بمركز الحامول، السبت الماضى، كما قرر صرف مساعدة مالية، لمحمد عزت محمد، 30 عاما، المحتجز بمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج.

وشكل المحافظ لجنة بحصر المصابين فى الحادث، لصرف المساعدات المالية للمصابين طبقا للقانون والتعليمات، وسوف تقوم الإدارة بعمل معاش ضمانى لأرملة المتوفى.

يذكر أن سقف مسجد تحت الإنشاء انهار بقرية 75 المنطور التابعة لمركز الحامول أثناء تشييد السقف مما أدى لمصرع شخص وإصابة 25 آخرين.
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