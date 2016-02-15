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نائب شربين: إنشاء كوبرى لربط قرى المركز وإصلاح المستشفى العام قريبا

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نائب شربين: إنشاء كوبرى لربط قرى المركز وإصلاح المستشفى العام قريبا نائب شربين: إنشاء كوبرى لربط قرى المركز وإصلاح المستشفى العام قريبا
التقى، اليوم، المحاسب حسام الدين إمام محافظة الدقهلية، فوزى الشرباصى عضو مجلس النواب عن دائرة شربين بالدقهلية، وتم الاتفاق مع المحافظ على إقامة طرق جديدة تربط مركز شربين بقرى رأس الخليج وقرية كفر الوكالة "طريق خط البحر"، الذى يبدأ من شربين مروراً بقرى الألف والحصص، لربط كل قرى مركز شربين بمحافظة الدقهلية.

وقال الشرباصى إنه اتفق مع محافظ الدقهلية، على عمل إحلال وتجديد لمستشفى شربين العام، والتوسع فى التخصصات غير المتوفرة بالمستشفى، وتوسيع رقعة الأراضى العقارية، وإتاحة الفرصة لزيادة حجم الاستثمارات العقارية، بدلاً من البناء على الأراضى الزراعية، وتحرير مخالفات للمواطنين، وعدم توفير البديل وتلبية احتياجات الدائرة.

وتابع نائب دائرة مركز شربين بالدقهلية، يجب على زيادة مخصصات محافظة الدقهلية فى الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين نسمة، بالمقارنة بمحافظة الإسكندرية التى يبلغ تعدادها قرابة 4 ملايين نسمة فقط، ورغم ذلك مخصصات محافظة الإسكندرية أكبر من محافظة الدقهلية.

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مصر 365

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