إعلام الخارجة يعقد ندوة عن الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة

نفذ مركز إعلام الخارجة ورشة عمل، اليوم الاثنين، بالتعاون مع مدرسة الخارجة الإعدادية المشتركة تهدف إلى توعية الطلاب بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة حماية لحقوق الأجيال القادمة، وتناولت الورشة مجموعة من المفاهيم مثل تعريف الممتلكات العامة وانواعها وخصائصها والفرق بينها وبين الممتلكات الخاصة وكذلك توضيح مظاهر الأضرار بالممتلكات العامة وآثاره المتمثلة فى الإهدار للوقت والمال والطاقات والتعرف، كذلك على كيفية المحافظة على الممتلكات العامة وعلى البيئة المدرسية على وجه الخصوص.

شارك الطلاب من خلال ورش العمل فى عمل مجموعة من اللافتات والتعبير بالرسم وعصف الذهن، وقدموا مجموعة من المقترحات يأتى على رأسها تحفيز الطلاب عن طريق مسابقات لأجمل فصل وأجمل مدرسة، وأكدوا كذلك على تغليظ العقوبات والرادع القانونى لمن يتعدى على الممتلكات العامة.



>