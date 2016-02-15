مصرع طالب وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بالوادى الجديد

لقى طالب مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة باريس بالوادى الجديد، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى الخارجة العام وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة باريس، بالقرب من قرية فلسطين، مما أسفرعن وفاة محمود محمد طه 19 سنة طالب وإصابة عبد الرحمن عبد الرحيم أحمد 13 سنة، وتم نقله الى مستشفى الخارجى لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث .

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